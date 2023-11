Las autoridades entregaron un balance en torno a la seguridad en la zona.

El comandante del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación, Cozeus, el coronel Mauricio Acuña, aseguró que hay calma en el Sur del Tolima gracias a la articulación de las instituciones.

En su concepto, el mensaje desde el Ejército Nacional consiste en que no va a permitir que las disidencias de las Farc “vuelvan a sembrar terror y zozobra en los municipios del sur”.

Así pues, destacó los ‘golpes’ propinados a la estructura Ismael Ruíz, con las capturas de varios de sus cabecillas. Tales acciones, explicó, surgen del trabajo efectuado junto con la Fiscalía y la Policía.

Además: Coleccionistas ibaguereños ya reciben la moneda de $20 mil

“Cabecilla que colocan en esa estructura Ismael Ruiz en el Tolima, cabecilla que es abatido o capturado”, contó Acuña, quien lidera el Comando que tiene injerencia en poblaciones como Rioblanco, Planadas, Ataco, Dolores, Alpujarra, Coyaima y Natagaima.

Y agregó: “Los mismo bandidos do dicen, ellos no se sienten seguros en departamento, la información de la población es importante, la comunidad del sur está cansada y no quiere volver a vivir lo que vivió en años anteriores”.

En cuanto a la actividad de las disidencias, el coronel dijo que “los bandidos se movieron hacia la parte occidental, sector del páramo, límites con el Cauca, y otro grupito pequeño para el Huila”.

Le puede interesar: Comercio de Ibagué seguirá insistiendo en ajustes al Día sin carro

En esa línea, el secretario de Interior del Tolima, Eyber Javier Triana Parra, expuso que debido a las operaciones en la zona se han desplazado hacia “Huila u occidente, es decir, Cauca”.

Precisó, además, que se trata de una zona de páramo con dificultades para acceder. A su vez, recordó la captura de alias ‘Guajiro’, a inicios de agosto del año en vigencia.

Dato

El coronel Acuña dio a conocer que se preparan de cara a final de año.