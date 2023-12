¡Atención! Se reporta aumentó de la actividad sísmica en el volcán Nevado del Ruiz

Este lunes, el Servicio Geológico Colombiano informó que entre el 24 y el 25 de diciembre, se registraron tres sismos asociados a la actividad del volcán nevado del Ruiz.

Se mantiene el mismo nivel de alerta

La mañana de este lunes 25 de septiembre, se dio a conocer que a raíz del seguimiento de la actividad del volcán nevado del Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Servicio Geológico Colombiano (SGC), informó que “desde ayer, 24 de diciembre, a partir de las 02:02 p.m. Se ha venido registrando un incremento sísmico asociado a actividad de fracturamiento de roca en el sector oriental del volcán, aproximadamente a 5 kilómetros de distancia del cráter Arenas”.

“Los sismos están localizados a profundidades entre 3 y 4 kilómetros con una magnitud máxima de 2,5. A pesar de que el incremento ha sido bajo en número de sismos, algunos de ellos han sido reportados como sentidos por habitantes de los sectores de La Cabaña y el cañón del río Lagunilla del departamento del Tolima. Los sismos reportados como sentidos ocurrieron ayer (24 de diciembre) a las 02:02 p.m., 02:03 p.m. y 05:15 p.m., y hoy (25 de diciembre) a las 08:13 a.m.”

La entidad también reportó que desde la tarde del domingo 24 de diciembre, comenzó el registro de sismicidad asociada a la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter. Según el SGC “este tipo de sismicidad se intensificó en la noche, a partir de las 11:01 p.m., y se mantuvo hasta esta mañana (25 de diciembre) a las 07:40 a.m., presentando aumento en su nivel de energía, principalmente entre las 04:50 a.m. y 05:50 a.m. Los sismos fueron de nivel de energía bajo a moderado y estuvieron relacionados tanto al fracturamiento de roca como a la dinámica de fluidos”.

El Servicio Geológico advirtió que si bien todos estos cambios en la actividad del volcán están contemplados dentro del estado de Alerta Amarilla y son evidencia de su comportamiento variable e inestable, es importante no normalizarlos.

“Aunque este estado de alerta por actividad volcánica indica que el volcán presenta menor inestabilidad y, en consecuencia, la probabilidad de una erupción considerable es menor, en cualquier momento puede desestabilizarse rápidamente, lo que conllevaría a cambiar a estado de Alerta Naranja o, incluso, Roja”, indicaron.

Así las cosas, recomendaron a la comunidad conservar la calma y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán.

De igual forma, explicaron que el estado de alerta del volcán se mantiene en alerta amarilla: volcán activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones.