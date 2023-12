El coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa es el nuevo comandante de la Sexta Brigada

La Sexta Brigada del Ejército Nacional tiene nuevo comandante y su misión será seguir fortaleciendo la seguridad del departamento y trabajar en articulación con la autoridad civil.

¿Quién es el nuevo comandante?

Se trata del coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa, quien tendrá como uno de sus pilares fundamentales la acción unificada de la Sexta Brigada, junto a sus batallones de Infantería N.º 16, 17 y 18, el batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.º 6, el batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 6 y el Gaula Militar Tolima.

El nuevo comandante fue designado por el mando superior, luego de fungir como director de la Escuela de Infantería del Ejército Nacional.

Nació en Bogotá, el 03 de marzo de 1975 y es Oficial del arma de Infantería. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Cordoba’, el 20 de enero de 1995 y obtuvo grado de honor como subteniente del arma de Infantería el 30 de noviembre de 1997. Ha realizado cursos de combate como Paracaidista, inteligencia y analista, contraguerrillas y curso Opm3 en Whinsec.

La transmisión de mando se realizó la tarde de este jueves 21 de diciembre en Ibagué.

En su perfil académico se destaca como Profesional en Ciencias Militares, especialista en Conducción y Administración de Unidades Militares, Especialista en Seguridad y Defensa de la Nacionales, Master of Military Art and Science in United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas.

Dentro de su carrera se ha desempeñado en varias unidades como Comandante De Pelotón del Batallón De Infantería N.3 ‘COLOMBIA’ en el Sinaí, Jefe de Seguridad Casa Militar de Palacio, Jefe de Estado Mayor de la Brigada Contra la Minería Ilegal, Comandante Batallón De Infantería Aerotransportado N.31 rifles y Director de la Escuela de Infantería.

Así mismo, le han sido otorgadas varias condecoraciones como la medalla ‘Batalla de Ayacucho’, orden del mérito militar ‘José María Córdoba’, Escuela Militar de Cadetes, Cruz de Plata en operaciones especiales, Bicentenario, medalla al orden público tercera categoría, medalla militar campaña del Sur, entre otras.

“Es por esto que me siento comprometido a continuar construyendo camino hacia La paz, prosperidad y el desarrollo en esta hermosa región del Tolima, indiscutiblemente es la acción unificada la que permite la integración de la capacidades en todas las instituciones y sin lugar a dudas ese es el camino que debemos recorrer.” señaló el comandante entrante de la Sexta Brigada.

Finalmente, espera desarrollar un trabajo articulado con las demás instituciones de la Fuerza Pública y entes gubernamentales, con el fin de brindar seguridad a los habitantes del Tolima, con las tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.