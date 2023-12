En el reciente boletín semanal, se reseña, entre otros, lo acaecido el pasado 24 y 25 de diciembre.



A través de un boletín, respecto a la semana comprendida entre el 19 y el 25 de diciembre de 2023, el Servicio Geológico Colombiano, SGC, reseñó que el Volcán Nevado del Ruiz continuó presentando un comportamiento inestable, caracterizado por un leve incremento de los niveles en su actividad.

De acuerdo con la entidad, en comparación con la semana anterior, entre las principales variaciones en los parámetros monitoreados se encuentra la actividad sísmica asociada al fracturamiento de rocas en el interior del edificio volcánico, toda vez que ésta aumentó en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada.

Los sismos se localizaron principalmente en el flanco oriental del volcán y, en menor proporción, en los diferentes flancos del edificio volcánico, a distancias de hasta aproximadamente 11 km del cráter Arenas. Las profundidades de los eventos variaron entre menos de 1 y 9 km respecto a la cima del volcán.

De hecho, se recordó el incremento en este tipo de sismicidad el 24 y 25 de diciembre, en el sector oriental, aproximadamente a 5 km de distancia del cráter Arenas, con profundidades entre 3 y 4 km. Algunos de ellos fueron reportados como sentidos por habitantes de los sectores de La Cabaña y del cañón del río Lagunilla, en el Tolima, como se informó en un boletín extraordinario.

Cabe decir que los sismos reportados como sentidos ocurrieron el 24 de diciembre a las 2:02 p.m., 2:03 p.m. y 5:15 p.m., y el 25 de diciembre a las 8:13 a.m. y 11:35 a.m., siendo el de las 8:13 a.m. del 25 de diciembre el más energético durante el incremento sísmico y de la semana, con una magnitud de 2,5. Adicionalmente, entre las 11:01 p.m. del 24 de diciembre a las 7:40 a.m. del 25 de diciembre, se registró sismicidad asociada a la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter.

Otro aspecto monitoreado por el SGC, consistió en la sismicidad relacionada con emisiones pulsátiles de ceniza y gases a la atmósfera, la cual aumentó en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada. Los niveles de energía de estas señales sísmicas fueron bajos y ocasionalmente moderados.

Conforme con la entidad, el volcán continuó emitiendo vapor de agua y gases a la atmósfera. Las tasas de desgasificación de dióxido de azufre (SO2) fueron variables. La altura máxima de la columna de gases y ceniza fue de 1500 m en vertical y de 1900 m en dispersión. Es de mencionar que estos valores fueron medidos sobre la cima del volcán el 21 y el 22 de diciembre, respectivamente.

En el seguimiento de las anomalías térmicas detectadas en el fondo del cráter Arenas a través de las plataformas de monitoreo satelital, igual que la semana anterior, persisten dentro niveles de energía moderados.

Aunado a ello, no se descarta que sigan ocurriendo emisiones de gases y ceniza. A su vez, la entidad recomendó a quienes visitan el Parque Nacional Natural Los Nevados no acercarse a las zonas más próximas al cráter Arenas, donde el acceso está restringido, ya que la persistencia de las anomalías, la actividad relacionada con el domo de lava y las frecuentes emisiones de ceniza hacen que este sector del parque sea riesgoso para la vida e integridad de las personas.

Igualmente, el SGC insistió en no normalizar el comportamiento del volcán en estado de alerta Amarilla. “Si bien este estado indica que el volcán presenta menor inestabilidad y, en consecuencia, menor probabilidad de hacer una erupción considerable, en cualquier momento su actividad podría incrementarse y pasar a un estado de alerta Naranja (volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados) o, incluso, a Roja (volcán en erupción)”, concluyó.