Tan mal la está pasando el videojuego ‘The Lord of the Rings: Gollum’, que sus creadores salieron a pedir disculpas a quienes adquirieron el título, y se encontraron con una enorme decepción. Las críticas lo están destrozando.

Ya todo pintaba mal desde que se anunció el lanzamiento en 2021, pero fue hasta 2023 que vio la luz este spin-off de la popular franquicia del Señor de los Anillos, donde el protagonista es el carismático hobbit llamado Sméagol, quien luego se transformó en Gollum.

En Metacritic la calificación que tiene es de 36% de aprobación en la consola PS5, mientras que sube un poco más en PC (41%).

Gamespot, en su análisis, manifestó que “si el principal objetivo de los desarrolladores era ponerte realmente en la piel de un personaje tan lamentable y poco adorable, enfrentado a un dolor y un sufrimiento constantes a cada paso, al menos lo consiguieron”.

Sumado a eso, los jugadores han expuesto en redes sociales que sus gráficos dejan mucho que desear, así como la historia. Además, indican que el título está cargado de bugs.

Por esto, la compañía alemana Daedalic Entertainment indicó en Twitter que “nos gustaría disculparnos sinceramente por la decepcionante experiencia que muchos han tenido. Reconocemos y lamentamos profundamente que el juego no haya cumplido las expectativas que nos habíamos fijado. Por favor, acepten nuestras más sinceras disculpas por cualquier decepción que esto haya podido causar”.

Finalmente, manifestaron que "valoramos sinceramente sus opiniones, leyendo sus comentarios y analizando las críticas constructivas. Nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando en solucionar los bugs y problemas técnicos que muchos han experimentado. Nos comprometemos a proporcionar parches que permitan disfrutar del juego en todo su potencial. Una vez más, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”.

He's got nothing more to lose… How far will he go to retrieve his Precious? 💍



The Lord of the Rings: Gollum™ is now available on PC, PlayStation and Xbox consoles.



➡️ https://t.co/TWqfcna0yn#GollumGame pic.twitter.com/gyTrVMiW2s