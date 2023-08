Definidos los juegos que se unirán este mes al catálogo de PS Plus

Contenido Exclusivo

Estarán disponibles desde el 15 del presente mes.

Adam Michel, Director de operaciones y adquisición de contenido de Sony Interactive Entertainment, informó que “estamos felices por revelar el catálogo de juegos de PlayStation Plus para agosto de 2023.

La lista incluye dos anticipados indies que estarán disponibles en sus respectivos días de lanzamiento: Sea of Stars y Moving Out 2. El primero estará disponible el martes 29 de agosto, y todos los demás títulos quedarán habilitados para los suscriptores desde el martes 15 de agosto.

A continuación, la reseña de los principales videojuegos:

PLAYSTATION PLUS DELUXE Y EXTRA

Sea of Stars (PS4 y PS5)

Sea of Stars es un RPG por turnos inspirado en los clásicos. Narra la historia de dos Children of the Solstice quienes combinan los poderes del sol y la luna para realizar el Eclipse Magic, la única fuerza capaz de defenderse de las monstruosas creaciones del malvado alquimista conocido como The Fleshmancer.

Moving Out 2 (PS4 y PS5)

Moving Out 2 llevará a los jugadores de vuelta al vertiginoso mundo de Smooth Moves Furniture Arrangement and Relocation Technicians, mientras empaquetan muebles, tecnología y todo, incluido el fregadero de la cocina a través de locaciones extrañas, y desafíos cada vez más mortales.

Destiny 2: The Witch Queen (PS4 y PS5)

Adéntrate en el Mundo del Trono de Savathûn para descubrir el misterio de cómo ella y su Lucent Hive robaron la Luz. Conoce los secretos para crear nuevas armas, el nuevo Glaive y sobrevive a la verdad dentro de su red de mentiras.

Destiny 2: The Witch Queen estará disponible como título de solo descarga y requerirá el juego base de Destiny 2 de PS4 & PS5 para jugarse.

Lost Judgment (PS4 y PS5)

Lost Judgment pone a los jugadores en el lugar de un abogado convertido en detective de peleas callejeras, Takayuki Yagami. Acompañado de su compañero ex-yakuza, Masaharu Kaito, el dúo de luchadores contra el hampa es llamado para investigar un crimen aparentemente perfecto, cuyo principal sospechoso tiene una coartada hermética. Lo que empieza como una historia de venganza revela una red enredada de conspiración que involucra varias facciones que se aprovechan de un sistema de ley roto. Y mientras que las víctimas aumentan y Yagami revela la verdad, él deberá elegir entre defender la ley o exigir justicia.

Destroy All Humans 2 Reprobed (PS4 y PS5)

El invasor alienígena Crypto regresa, más genial que nunca. Experimenta el swing de los años 60 en toda su gloria psicodélica y véngate de los agentes por destruir tu nave nodriza. Mientras descubres los esquemas de tus enemigos, tendrás que crear alianzas con miembros de la misma especie que viniste a esclavizar.

Los otros títulos son:

Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4)

Source of Madness (PS4 y PS5)

Cursed to Golf (PS4 y PS5)

Dreams (PS4)

PJ Masks: Heroes of the Night (PS4 y PS5)

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (PS4 y PS5)

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4 y PS5)

Spellforce III Reforced (PS4)

Midnight Fight Express (PS4)

PLAYSTATION PREMIUM | CLÁSICOS

MediEvil: Resurrection (PS4 y PS5)

Ape Escape: On the Loose (PS4 y PS5)

Pursuit Force: Extreme Justice

El Catálogo de Juegos de PlayStation Plus para agosto incluye:



➕ Sea of Stars

➕ Destiny 2: The Witch Queen

➕ Moving Out 2

➕ Lost Judgement



… y muchos más. Conoce el listado completo: https://t.co/pKJlNJZTHR pic.twitter.com/heWHl5ar0h — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) August 9, 2023

MÁS NOTICIAS:

El nuevo Call of Duty ya tiene fecha de lanzamiento

Un personaje latino se unirá a Tekken 8 ¿Será de Colombia?

Los mejores videojuegos con protagonismo femenino