Los gamers están de celebración ¡feliz día!

Los videojuegos han demostrado ser mucho más que una simple distracción.

El 29 de agosto se celebra uno de los días más emocionantes para los entusiastas de los videojuegos en todo el Mundo: el Día del Gamer. Esta fecha especial brinda la oportunidad de reconocer la impresionante influencia que esta cultura ha tenido en la sociedad, la economía y la tecnología.

Por eso aprovecharemos para explorar algunas cifras impactantes, datos curiosos y logros notables que han contribuido a hacer del gaming una fuerza dominante en el mundo moderno.

La industria del gaming: Más allá de una mera diversión

Lo que alguna vez fue considerado un pasatiempo infantil, se ha transformado en una industria multimillonaria que supera con creces a la música y el cine combinados. De acuerdo con datos del portal especializado Statista, en 2020, los ingresos globales de la industria del gaming alcanzaron la asombrosa cifra de 159.3 mil millones de dólares, y se espera que esta cifra continúe en constante crecimiento.

Los deportes electrónicos, o e-sports, han experimentado un auge fenomenal en la última década. Eventos como el Campeonato Mundial de League of Legends y The International de Dota 2 han repartido premios millonarios, atrayendo a audiencias masivas. Según un informe de Newzoo, se estima que, en 2023, los e-sports generarán más de 1.000 millones de dólares en ingresos.

Videojuegos como medio de comunicación

Los videojuegos no son solo un pasatiempo, sino también un medio de comunicación poderoso. Títulos como The Last of Us y Red Dead Redemption 2 han demostrado que los juegos pueden contar historias tan conmovedoras y complejas como las películas o los libros.

Si alguna vez dudaste de que los videojuegos fueran solo para adolescentes, aquí tienes una sorpresa: según la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA), la edad promedio de un jugador en los Estados Unidos es de 35 años. Esto demuestra que los videojuegos tienen un atractivo intergeneracional.

El gaming ha trascendido su papel como mero entretenimiento para convertirse en una fuerza social y cultural. Los videojuegos han sido utilizados para recaudar fondos para organizaciones benéficas, promover la inclusión y diversidad, y crear comunidades en línea globales que traspasan fronteras.

Curiosidades gamers

* El juego más vendido de la historia es Minecraft, con más de 200 millones de copias adquiridas.

* El récord mundial para la partida más larga de World of Warcraft es de 35 horas seguidas.

* Pong, uno de los primeros videojuegos, fue lanzado en 1972 y sentó las bases para toda la industria.

