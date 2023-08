Decisión de Sony tiene inconformes a jugadores de PlayStation ¿Cambiarán de consola?

Contenido Exclusivo

Esta determinación es tendencia en las redes sociales.

Tremenda sorpresa la que se llevaron los suscriptores de las diversas modalidades de PlayStation Plus cuando Sony dio a conocer los tres nuevos juegos gratuitos, correspondientes a septiembre de 2023.

El impacto fue doblemente negativo. Primero, porque los títulos anunciados (Saints Row, Black Desert – Traveler Edition y Generation Zero) no fueron del agrado de los gamers, ya que no son considerados de alta categoría. Pero lo peor vino al final del comunicado.

Tras revelarse el ‘regalo’, la compañía anunció de manera sorpresiva que aplicará un alza, considerablemente alto, en los valores de las suscripciones anuales, tanto en Essential, Plus y Premium.

La noticia de inmediato colapsó las redes sociales, especialmente con mensajes de inconformismo de los usuarios tanto de la PS4 como la PS5, quienes manifestaron que consideraban inapropiado dicho aumento.

“Queremos informarles que, a partir del 6 de septiembre, aumentaremos el precio para las suscripciones de PlayStation Plus de 12 meses a nivel mundial en todos los planes de beneficios”, indicó Sony en su blog oficial para Latinoamérica.

Y agregó que “el ajuste de precio nos permitirá seguir trayendo juegos de alta calidad y beneficios con valor agregado a tu servicio de suscripción de PlayStation Plus”.

Los usuarios inconformes expresaron que la justificación no dejó nada claro, ya que no se anunció de manera puntual cuáles serán las retribuciones que obtendrán por pagar mucho más por el servicio anual.

Fue tal el malestar, que algunos se atrevieron a decir que no renovarán el PS Plus, y que por el contrario, estarían dispuestos a cambiar de consola, como lo podría ser la Xbox, o la Nintendo Switch.

Así las cosas, los nuevos precios para Colombia serán los siguientes:

PS Plus Essential (anual): $54.99 dólares (antes $39.99)

PS Plus Extra (anual): $93.99 dólares (antes $66.99)

PS Plus Premium (anual): $106.99 dólares (antes $76.99)

Finalmente, Sony explicó que “para los suscriptores actuales de 12 meses, este aumento de precio no entrará en vigencia sino hasta la próxima fecha de renovación que ocurra en o después del 6 de noviembre.

Sin embargo, cualquier cambio de membresía que hagan en o después del 6 de septiembre, como actualizaciones, descensos o compra de tiempo adicional, actualizará el plan reflejando los nuevos precios”.

Los Juegos Mensuales de PlayStation Plus para septiembre son:



➕ Saints Row

➕ Black Desert - Traveler Edition

➕ Generation Zero



Todos los detalles: https://t.co/1gXpKuAV4q pic.twitter.com/qOgXsQApml — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) August 30, 2023

MÁS NOTICIAS:

Los gamers están de celebración ¡feliz día!

Regresa un espectacular indie de terror a las consolas y PC

Cinco grandes juegos tipo arcade para celular