Nintendo estaría dejando ver a muy pocos la que sería su nueva consola

El 2024 podría ser el año de la renovación de la Nintendo Switch.

En el marco de la pasada Gamescom, la emblemática compañía japonesa de videojuegos, Nintendo, realizó un movimiento sigiloso que ha dejado a la comunidad gamer al borde de la emoción.

A puertas cerradas, y con un hermetismo característico, Nintendo al parecer comenzó a mostrar a selectos desarrolladores lo que todos esperábamos: la sucesora de la exitosa Nintendo Switch. Si bien el gigante japonés ha mantenido un silencio sepulcral al respecto, los informes de Eurogamer nos han proporcionado algunas pistas emocionantes sobre lo que podemos esperar.

De acuerdo con Eurogamer, Nintendo presentó una serie de demos técnicas que ofrecen a los desarrolladores un adelanto de las capacidades y características de esta misteriosa consola. Estas demos técnicas probablemente sirvieron como una ventana al futuro, brindando a los creadores de juegos una visión de lo que podrían lograr en la próxima generación de hardware de Nintendo.

Uno de los aspectos más emocionantes de esta revelación fue la demostración de una aparente versión mejorada de uno de los títulos más queridos de la Switch original, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Este juego, que ya fue un título de lanzamiento para la primera Switch, parece estar recibiendo un tratamiento de mejora en términos de gráficos y rendimiento. Además, es plausible que se realicen ajustes en las mecánicas del juego para aprovechar las posibles novedades de hardware de la nueva consola.

Esto no solo nos indicaría el compromiso continuo de Nintendo con sus franquicias icónicas, sino que también puede servir como fuente de inspiración para los desarrolladores que buscan llevar sus juegos al próximo nivel.

Sin embargo, la gran incógnita que rodea a esta nueva consola de Nintendo es la falta de detalles oficiales por parte de la empresa. Hasta el momento, Nintendo ha mantenido un secreto absoluto en lo que respecta a las características, fecha de lanzamiento y precio de la sucesora de la Switch. Aunque los rumores sugieren que podríamos esperar su llegada en 2024, aún no tenemos una confirmación oficial al respecto.

Lo que hace que este desarrollo sea aún más intrigante es que Nintendo está compartiendo esta información no solo con sus estudios internos, sino también con desarrolladores de terceros. Esta apertura a dicha comunidad indica que Nintendo está preparándose para un lanzamiento importante y que se está preparando para recibir una oleada de juegos de alta calidad en su próxima plataforma.

