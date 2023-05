Daniela, la nieta de Darío Gómez, explicó las razones que la mantuvieron alejada de él

El llamado ‘Rey del Despecho’ volvió a sonar por estos días, tras las polémicas y fuertes declaraciones de su propia hija, Catalina Gómez, quien asegura que su padre estuvo viviendo con su sobrina (su última esposa, Nini Johana Vargas).

Este hecho fue desmentido por la misma Johana Vargas, quien en medio de una transmisión en vivo de Instagram, develó la verdad de su infancia y la historia de su vida, y de paso, cómo se había conocido con el artista.

Nini no creció con su madre biológica y su papá asumió las riendas de su crianza en el Urabá debido a la violencia de la época. El hombre con sus dos hijas huyó a la ciudad y allí se enamoró de Miriam Gómez, hermana de Darío Gómez.

Ella las adoptó como suyas y les dio su apellido (a ella y a su hermana). Y Darío fue quien les tendió la mano y les dio una finca, al oriente de Antioquia, para que pudieran generar ingresos. Y así fue como se conocieron con Darío.

En el espacio, ambas mujeres aprovecharon para responder las preguntas del público y despejar dudas. Daniela, por su parte, comentó que ella quedó huérfana cuando tenía 6 años. A su padre lo mataron en medio de la ola de violencia que vivió Colombia hace algunos años.

Mientras que, a su madre, la hija de Darío y su primera esposa, la mataron cuando se movilizaba para presentarse en una entrevista de trabajo en un bus que estaba lleno, por lo que iba sentada en el asiento de adelante, pero al conductor le dispararon en 8 ocasiones, y a la mamá de Daniela le entró una bala al cerebro, lo que fue fulminante.

45 minutos antes de que acabe, está el testimonio de la joven en esta publicación.

Luego de ello, ella vive con su abuelita y no tenía una relación cercana y directa con su abuelo, Darío. Sin embargo, ella fue enfática en que él siempre respondió económicamente por ella. Además, le preguntaron si la señora Olga Lucía, la segunda esposa del cantante, le impedía ver a su abuelo, ante lo que contestó que no fue eso, sino que simplemente ella estaba lejos de su abuelo, pero no por Olga.

No compartí con él (Darío) hasta que conocí a Joha. Por eso es que apoyo tanto a Joha. Porque es una persona de muchos valores y de admirar, le agradezco que cuidó tan bien a mi abuelo, le regaló sus mejores años porque yo fui testigo de eso”, expresó Daniela.

“Cuando conocí a Joha hace como 11 años, desde ese momento, empecé a tener una relación directa (con su abuelo), empecé a compartir con ellos viajes, conciertos y por eso se lo agradezco con todo el corazón, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido disfrutar a un abuelo tan maravilloso como lo fue”, agregó.

“Y por eso, ahora nos duele que haya tantos comentarios y tantas críticas sobre una persona, un artista que es digno de admirar. Que tuvo una carrera profesional intachable para que ahora vengan a hablar de su vida privada contándola mal”, añadió la joven.

“Mi abuelito siempre tuvo su vida personal, privada. Nunca estuvo metido en escándalos, por eso hacemos esto, para pedirles más respeto hacia una persona que ya no está, que no se puede defender y que en vida fue un ser maravilloso y que no queremos que haya ese tipo de comentarios hacia él”, concluyó la nieta del cantante.

