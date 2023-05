Acróstico la nueva canción de Shakira que puso a llorar a más de uno, ¿será otro éxito de la colombiana?

Un tema dedicado a sus dos hijos Milán y Sasha, un himno al amor de una madre que tuvo que reinventarse.

El nuevo sencillo se estrena después de que la barranquillera cerrara su capítulo en Barcelona y se mudara con sus hijos a Miami, Estados Unidos. Lugar que la cantante tomó como su residencia permanente.

La suave canción arranca, “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”.

En partes de la letra, saca los nombre de sus hijos Milan y Sasha, en acróstico para hacerlos parte de su canción. Una dedicatoria al amor que permitió poder superar la difícil situación que tuvo que vivir.

Además, les dedica, “Quererte / Sirve de anestesia al dolor/ Hace que me sienta mejor /Para lo que necesites estoy /Viniste a completar lo que soy”.

El sencillo viene acompañado de un vídeo, ilustración infantil, y cuenta la historia de un ave que hace su nido, cuida de sus huevos y les enseña lo necesario para abrir las alas y volar.

La canción completa

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón.

