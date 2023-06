“Cuídese mucho, lo quieren matar”: la dura advertencia que le hicieron a Yeison Jiménez

Un escalofriante mensaje recibió el artista en pleno concierto. Según él, lo que le dijeron lo dejó 'helado'.

Yeison Jiménez ha sido uno de los cantantes más apetecidos y escuchados en Colombia durante estos últimos años. Su talento para interpretar la música popular lo ha llevado al estrellato y al reconocimiento nacional e internacional.

Sin embargo, a pesar que tiene mucho apoyo, al parecer, también tiene enemigos o personas que no lo quieren ver feliz, según él, muchos envidiosos lo persiguen. Hace algunos días vivió el susto de sus vida luego de que algo muy extraño le sucediera.

Puede leer: ¿Le gustaría ganarse la lotería? ¡Pruebe con los números de la libreta militar de Diomedes Díaz!

El cantante manifestó a través del programa televisivo 'Lo sé Todo' que un hecho muy particular y escalofriante le causó un fuerte 'corrientazo' por todo su cuerpo. Todo sucedió en tarima, según narra él, una mujer le hizo una fuerte advertencia en pleno concierto.

El artista señaló que es víctima de un trabajo de brujería y que, al parecer, su vida corre peligro.“Yo me le acerco y una señora muy bien vestida me dice: cuídese mucho, cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal. Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por todo mi cuerpo. Le dije: ¿que qué? Me dice: cuídese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar”, contó el artista.

Tras manifestar todo esto en su entrevista, sus seguidores no dudaron en realizar todo tipo de comentarios. Algunos le recomendaron acercarse más a Dios y pedir protección divina. ¿Usted qué opina?

MÁS NOTICIAS

“Los milagros sí existen”, dijo la esposa Diego Guauque, tras riesgosa cirugía

Espectacular fiesta de cumpleaños que organizó James para su hija: se ‘fajó’

Carolina Cruz, muy afectada en vivo por dura historia de eliminado del ‘Desafío’: quedó en shock