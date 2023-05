Carolina Cruz, muy afectada en vivo por dura historia de eliminado del ‘Desafío’: quedó en shock

La presentadora no pudo disimular lo mucho que la afectó lo que el joven narró.

Si algo ha demostrado Carolina Cruz tras su paso por ‘Día a Día’, que está pronto a terminar debido a que deja el programa para perseguir un nuevo proyecto, es que no puede ocultar sus emociones cuando algo la afecta mucho.

Hace más de un año, lloró en vivo contando la dura situación que travesó con su hijo menor Salvador, quien nació con una condición médica que por fortuna ya fue superada.

Ahora, nuevamente se dejó ver muy afectada tras la dura historia que narró el más reciente eliminado de ‘El Desafío’, demostrando su empatía. Lea también: Con romántico beso, Carolina Cruz confirmó su noviazgo con tremendo galán: “es puro colágeno”

La tragedia del exparticipante

David Stiven Mateus Gavilán, reciente eliminado del ‘reality’ de Caracol Televisión, contó uno de los momentos más difíciles que ha vivido: la muerte de su perrito, un tema que toca a todos, especialmente si son amantes de los animales.

Iván Lalinde presentó una publicidad de comida para mascotas y luego le preguntó al joven “Mateus, ¿vos tenés mascota?”, esperando obtener una historia linda para compartir a los televidentes. Sin embargo, el resultado fue un relato crudo de su fuerte experiencia.

“No, me está contando una historia que es traumática, que quisiera borrar de su recuerdo” dijo Carolina. Luego, Mateus dijo: “Lo atropellaron”. El joven procedió a narrar de forma detallada cómo sucedió todo: “Yo llegué, lo habían estrellado, mi mamá lo tenían en la sala, pero fue feo. El perrito estaba de lado, como partido, seguía vivo, se movía y se movía, no sabía qué hacer”.

Carolina no ocultó su shock y sorpresa, cuando el exparticipante continuó con su relato y se dejó ver muy afectada, tapándose la cara ante la impresión: “En esa época estábamos en el paro, no había veterinarias abiertas y no había nada. Llegué a pensar: El perro está sufriendo, ¿será que lo ahorco y hago que muera?, porque no sabía qué hacer. Como por desesperación”, expresó David Stiven. Lea también: ¿Síndrome de Asia y por qué retirar los implantes mamarios? Carolina Cruz encendió el debate

“Por el desespero y de la angustia de verlo sufrir”, le dijo Cruz al joven a lo que el dijo: “Es que no se movía, literal, estaba partido y era una escena pailas…”.

Finalizó agregando: “Obvio, pero quedé con ese trauma y lo que me da rabia es que el ‘man’ del carro no haya parado. ¡Qué desgraciado! Ojalá esté viendo esto”.

La triste historia de la mascota del eliminado de 'El Desafío' 👀 pic.twitter.com/v8390xDG8n — Ana (@PuraCensura) May 29, 2023

