(Video) “Me voy a morir”: la exagerada reacción de una fan al conocer a Jessi Uribe

El cantante de música popular, el santandereano Jessi Uribe, publicó un video en el que se observa la curiosa reacción de una fanática durante su paso por Argentina.

No hay duda que los artistas tienen fanáticas por todas partes del mundo. El cantante colombiano Jessi Uribe puede dar fe de ello ya que durante su paso por Argentina fue sorprendido por los seguidores de su música, en especial, de una fan que no se guardó nada cuando tuvo la oportunidad de tenerlo cerca.

En el video que publicó el cantante de música popular en su cuenta de Instagram, se observa a la mujer acercarse a la ventana del vehículo donde estaba Uribe y le expresa su admiración y cariño. “Te esperamos con el alma. Te amo Jessi, te juro que tenés muchos fans acá. No, no, no Jessi, te amo. Qué felicidad verte, gracias mi amor por acordarte de mi”, expresa emocionada la mujer mientras sostiene la mano del cantante.

El cantante conmovido le dice “Voy a venir a hacer un show acá” y la mujer prosigue: “Voy a estar esperando con ansías ese día. Qué Dios te bendiga, muchas felicidades, te amamos mi amor”.

El video, que ya supera las 200 mil reproducciones, ha despertado todo tipo de reacciones pues para muchos es una muestra del cariño que sienten los seguidores por sus cantantes favoritos y para otros es simplemente “idolatría”.

“No la conozco, pero la amo porque entiendo la felicidad y el sentimiento tan grande que lleva dentro. Es hermosa y es más hermoso aun ver todo el amor que has sembrado en tus seguidores pues eso demuestra no sólo el gran artista que eres si no también el ser humano tan maravilloso y noble”, son algunos de los comentarios.

