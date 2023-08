Artista ibaguereño 'la sacó del estadio' en su audición de 'Yo Me Llamo', ¡Qué talentazo!

Artista ibaguereño logró erizar a Amparo Grisales y a Escola en su audición en 'Yo Me Llamo'.

Quince años de carrera artística le han permitido a Jhon F perfeccionar su talento, encontrar su estilo y darse a conocer en el mundo de la música.

En conversación con el medio Q'Hubo Ibagué, el talentoso cantante expresó hace algunos meses, que es fiel a su personalidad, pero no le teme a ser multifacético, “Yo soy baladista, pero me encantan las fusiones. He alternado el pop con reggaetón, rap y bachata. Ahora hemos llegado a lo popular. Si a mí me preguntan cuál es mi estilo musical, diría que más que un género, lo que me distingue es mi buena energía. Mi eslogan es ¡échale!”, manifestó el cantautor.

Así mismo, le confesó a su entrevistador, que sueña con mucha ilusión ganar un Grammy. Y no lo ve como algo tan lejano, pues hace tres años su tema ‘Vuelve’, una bachata romántica y pegajosa, pasó el primer filtro de votaciones preliminares para una eventual nominación. Toda una hazaña para un artista independiente. “O yo les estoy coqueteando a ellos (La Academia Latina de la Grabación), o ellos me están coqueteando a mí”, aseguró con sonrisas el artista.

“De amor nadie se muere”

Cabe resaltar el incesante esfuerzo de este artista, quien no perdió la oportunidad de lanzar recientemente un nuevo tema, que encantó a aquellos fanáticos de la música popular. Con su canción ‘El que le hace la paga’, quiso mostrar un rol reflexivo sobre las cosas que se pierden en la vida cuando alguien no valora a la persona que tiene al lado y sobre cómo cualquiera se puede sobreponer a una pena de amor, en especial si la persona que se fue no valía mucho la pena.

Tan solo a unos meses de diferencia de este lanzamiento, Jhon F se decidió a presentarse en el reconocido programa de entretenimiento que se trasmite todas las noches por Caracol, 'Yo Me Llamo'.

La rompió en su audición

Este concurso, tiene como propósito encontrar a los dobles de aquellos artistas que han marcado un precedente en la música. Allí deben mostrar todo su talento, convencer con su voz, su físico y actitud característico de quien interpretan.

Este fue el caso de Jhon F, con nervios y mucho por demostrar, se paró en el escenario y 'descrestó' a los jurados con su imitación del famoso cantante de salsa, Marc Antony.

El primero en quedar sorprendido con su voz fue Cesar Escola, quien no dudó en darle el sí al ibaguereño. En segunda medida, convenció a la diva Amparo Grisales, quien a pesar de criticar la apariencia del artista, le dio el sí para ingresar a la competencia. Finalmente, Pipe Bueno decidió no darle su voto.

Aquí su presentación:

