Colombianos sabotearon hasta el cansancio al Chef Jorge Rausch, por una foto de su juventud

El reconocido chef colgó en su red social una fotografía que dejó extrañado a más de uno.

Jorge Rausch, uno de los cocineros más reconocidos en Colombia y en demás países latinos, se ha destacado en el mundo de la televisión gracias al programa de RCN, 'Master Chef Celebrity', en el que participa como un jurado exigente.

En la actualidad, cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram, y casi la misma cantidad en TikTok, comparte recetas y aspectos de su vida muy personales. Hace poco compartió una foto en la que se logra ver muy joven.

La imagen fue captada en el año 1987, en las plenas mieles de su juventud. En esta se le ve un porte bastante diferente a la actualidad, ya que ni siquiera había cumplido la mayoría de edad y tenía cabello.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos de los que más contaron con interacciones fueron: "Me lo imaginé calvo desde bebé", "¿Dónde dejaste ese hermoso cabello?", "Usted tenía la pinta de Cerati", "Ahí no tenía esa calva", "Nada que ver con lo que es ahora, era un bizcocho", "Ya no aguanta ni un pelo", entre estos y otros comentarios han dejado los usuarios de la red en su publicación.



Otros lo tomaron con aún más humor respondiendo: "Se te cayó la cabellera o todos los pelos quedaron en la sopa, jajaja mentira, eres genial", "Leí un comentario que parece portada de binomio", "Tanto estrés en cocina, que se quedó sin cabello".



Ante eso, él famoso solo respondió, "dejen de molestar, solo es un recuerdo".

