“Estuve en la inmunda”: reconocida actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ reveló que estuvo endeudada

El desparpajo de la cartagenera Lorna Cepeda ha quedado impregnado en reconocidos personajes suyos, como ‘la Peliteñida’ de Yo soy Betty, la fea o ‘la Chismosa’ de Chepe Fortuna. Además, ha estado en otras decenas de grandes producciones en cine, televisión y teatro durante más de 25 años de carrera artística.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para ella y no siempre hubo solo éxitos para recoger a cada paso que daba, sino que también tuvo momentos de dificultades en los que llegó a pensar que no podría seguir adelante.

En una entrevista con Juanpis González (personaje de ficción interpretado por el humorista Alejandro Riaño), la actriz contó uno de esos instantes de dificultad, por una deuda con las autoridades fiscales de Colombia.

Tal como el personaje de Patricia Fernández, secretaria de Ecomoda, Lorna también estuvo sin trabajo por mucho tiempo, al punto que “la pobreza le estaba respirando en la nuca”, como le habría dicho la rubia fantoche a su mejor amiga, Marcela Valencia.

Tanta era la falta de ingresos para solventar su estilo de vida que tenía una fuerte deuda con la DIAN por los impuestos que debía pagar de ley. “Tuve un momento difícil. Digamos que estuve sin trabajo, literal, por bastante tiempo, en verdad me endeudé, estuve en la inmunda”, recordó la artista en diálogo con el comediante.

En la misma charla, hizo memoria de que uno de los motivos por los que llegó a ese punto de inestabilidad financiera fue porque contó con un mal contador, y la urgencia la obligó a vender el apartamento y el carro para ponerse al día con los impuestos pendientes.

“De repente, me dijeron que yo debía y yo no sabía qué estaba debiendo. Y resulta que eran como muchos intereses, muchas penalidades. Una vez les dije: ‘Ustedes tienen que cobrarle mejor a la gente que debe muchísima más plata que yo’”, agregó.

Confesó que a pesar de los problemas de liquidez, decidió cambiar el rumbo de su vida. Lorna apeló a su fe católica, le pidió a la Virgen de Guadalupe que le diese una oportunidad. Cree que funcionó, pues pudo sobreponerse a la adversidad.

Por otra parte, la celebridad bolivarense rememoró el momento en que decidió entrar a la televisión, el cual estuvo acompañado de algunas mentiras.

“Cuando Roberto Reyes, director de la producción, me preguntó que si tenía experiencia, yo le dije que sí, pero nunca había hecho nada”, comentó Cepeda, admitiendo que después se llenó de temor porque no contaba con las herramientas técnicas para lograrlo.