“No soy solapado”: Jessi Uribe rompió en llanto en ‘Día a Día’ y contó lo más duro de su vida

Entre lágrimas, el artista contó cómo fueron sus inicios y agradeció las palabras de las presentadoras de ‘Día a Día’.

Jessi Uribe se ha convertido en uno de los artistas de música popular con más éxito en Colombia. Su participación en La Voz Colombia y en A Otro Nivel, programas musicales de Caracol Televisión lo llevaron al estrellato y hoy es más que una promesa de la ranchera.

Más allá de su talento en la canción, Jessi ha estado en el ‘ojo del huracán’ por su vida privada, en especial por la controversia relación que tiene con hoy su esposa Paola Jara, pues muchos aseguran que dejó a la madre de sus hijos para irse con la cantante. Se le acusa de infiel y traidor, mientras varios de sus seguidores lo apoyan por seguir el amor y continuar aportando para el sostenimiento de sus hijos.

Ahora, con el reciente episodio del show matutino ‘Día a Día’, en el que fue invitado Uribe, los comentarios en redes no se han hecho esperar, pues el artista rompió en llanto recordando los inicios de su carrera.

Las presentadoras Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto animaron a Jessi y recordaron cómo surgió su amor por la música y su talento lo tiene donde está.

“Sigo siendo el mismo, la vida lo golpea a uno un poco y lo hace como más fuerte, lo hace madurar a uno también. Aunque sigo siendo un inmaduro por dentro. Soy, como siempre he sido, muy cariñoso y especial”, expresó el santandereano.

Además, agregó con emotividad: “siento que me han pasado demasiadas cosas lindas en mi carrera y le doy gracias a Dios cada vez que veo esas cosas así de todo lo que he hecho porque lo he logrado con la gente porque también he sido muy guerrero para llegar a donde estoy, a pesar de tanta cosa que he pasado, la gente sabe y yo no soy solapado. La gente sabe todo lo que ha pasado en mi vida personal”.

Finalmente, Uribe agradeció a sus seguidores por todo el apoyo y cariño que le brindan, a pesar de los rumores.

Jessi Uribe no se contuvo en llanto en Día a día pic.twitter.com/DzaEjti58n — Ana (@PuraCensura) October 20, 2023