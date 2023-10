Reconocido actor colombiano se mostró luchando por su vida en Ecuador: ¿qué le pasó?

El actor colombiano recordado por su participación en 'Protagonisas de Nuestra Tele', tuvo que acudir al médico por un fuerte dolor que lo estaba aquejando, resultó en el quirófano.

Sebastian Tamayo es reconocido en el mundo de la televisión y el modelaje por sus diferentes proyectos que ha ejecutado desde que apenas tenía 25 años.

Recientemente se conoció la terrible situación por la que tuvo que pasar, estando lejos de su tierra natal, Antioquia. El actor se encuentra radicado desde hace un buen tiempo en Ecuador para poder participar en el reality 'Desafío a la fama'. Estando en el país vecino presentó un delicado quebranto de salud que lo hizo ir hasta el médico.

Según contó a varios medios internacionales, experimentó un fuerte dolor abdominal que no podía controlar con nada. Al ser revisado, el médico de turno le manifestó que debía ser operado inmediatamente.“Sentí un retorcijón en mi estómago, un terrible dolor, al final terminó siendo que tenía el apéndice roto, y pues bueno, una cirugía exitosa, ya se sacó ese veneno de ahí, acá estoy para dar pelea otra vez. Esto lo único que hace es alimentarme, me siento fortalecido, incluso este mismo momento me acaba de dar fuerzas de verdad que se ha convertido en un desafío para mí”.

Por su parte, los seguidores colombianos le enviaron varios mensajes de aliento motivándolo a su pronta recuperación. Los internautas estaban muy preocupados por su salud, ya que en algún momento, Tamayo compartió el dolor que estaba sintiendo a través de redes sociales y más de uno se alertó. Por fortuna, al parecer, la peor experiencia ya pasó.