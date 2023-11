¿Cuánto duró el matrimonio de La Valdiri y Saruma? Boda lujosa y excéntrica: regalaron televisores, whisky y más

El amor por una boda escandalosa y miles de millones en regalos, llegó a su fin.

El divorcio entre la influencer Andrea Valdiri y Felipe Saruma aún conmociona a sus seguidores, tras la confirmación en la tarde del jueves 23 de noviembre. Primero salió la barranquillera a aclarar la situación, enfatizando que solo mostrará las cosas positivas de su vida y no daría más detalles; luego, entre lágrimas, Saruma confesó que la relación con La Valdiri fue uno de los mejores momentos de su vida, le agradece a ella y a sus hijas por todo el amor.

“Hay amor, pero hay cosas que no son negociables, como la hipocresía, porque cuántos matrimonios hay infelices”, afirmó la bailarina y creadora de contenido.

Ya desde hace semanas se rumoraba una presunta ruptura de la pareja, no se les veía cercanos en redes sociales, no compartían fotos juntos e incluso a Andrea no se le veía puesto el anillo de matrimonio. No obstante, un viaje a Europa habría desmentido la separación.

“Andrea y sus hijas fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, bueno se cometen errores, pero hay que seguir, hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro”, dijo Saruma a través de un vídeo.

Lujoso matrimonio de Saruma y Andrea Valdiri

Muchos se preguntan la razón que originó su separación, puesto que se han caracterizado por ser una relación feliz, la cual compartía momentos de alegría y muy familiares. Ninguno de los dos ha dado detalles, lo que genera más confusión entre sus seguidores, pues el país fue testigo de su boda, muy lujosa, estuvieron de portada en una revista e incluso regalaron todo tipo de electrodomésticos a sus invitados.

El matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se desarrolló el 16 de abril de 2022 en el gran salón del Hotel El Prado, de la capital del Atlántico. Es decir, su matrimonio duró un año y siete meses. Luego de haber tenido una de las bodas más esperadas del año.

¿Cuánto costó el gran matrimonio de La Valdiri con Saruma?

La ceremonia destacó por los lujos en todo sentido, había monedas de oro de 18 quilates entregadas con la fecha y rostros de los recién casados. Las invitaciones tenían detalles que costaban mucho dinero, por ejemplo, tenían un total de 200 asistentes y para cada uno fue obsequiado una botella de whisky valuada en $900.000. Algunos han afirmado que el costo absoluto fue de 1.000 millones de pesos.

Lastimosamente, uno de los eventos de farándula más grandes del año llegó a su fin.