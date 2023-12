Querida expresentadora de Noticias Caracol sufrió derrame cerebral, ¡lo confundió con migraña!

La bella presentadora, muy amiga de Carolina Cruz, vivió un episodio de terror.

La reconocida expresentadora de noticias, Paola Calle, enfrentó hace algunos años uno de los momentos más desafiantes de su vida cuando un dolor de cabeza, inicialmente confundido con migraña, reveló ser un derrame cerebral.

La historia de su recuperación es un testimonio de resiliencia y fortaleza.

En una reveladora entrevista con la revista 'Hola', Paola Calle compartió detalles sobre este difícil episodio de su vida. Todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza que, en un principio, atribuyó a una migraña común. Sin embargo, a medida que el dolor persistía y se intensificaba, Calle y su esposo decidieron buscar ayuda médica.

Lea también: Árbitro sacó cuchillo y en pleno partido apuñaló a un jugador: le perforó un pulmón

Era algo mucho más grave

Al llegar al hospital y someterse a una tomografía, el diagnóstico fue impactante: derrame cerebral. La expresentadora, recordada por su participación en la franja de entretenimiento de Caracol y RCN, se vio sorprendida por la gravedad de su condición.

A pesar de no mostrar señales evidentes de un derrame, como dificultades en el habla o la movilidad, los exámenes médicos confirmaron la situación.

"Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral", compartió Calle en la entrevista. Su estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos fue un período difícil, pero su capacidad para hablar y moverse sin inconvenientes, algo poco común en casos similares, brindó un atisbo de esperanza.

Lea también: ¡Amparo Grisales ‘la rompió’ cantando en Yo Me Llamo! Dejó a todos anonadados con su voz

La recuperación de Paola fue un proceso que demandó varios meses. Permaneció internada en la UCI mientras esperaba que la sangre se absorbiera y el cerebro se desinflamara. Aunque la incertidumbre rodeaba su situación, la expresentadora demostró una admirable resiliencia.

"Solo debíamos esperar a que la sangre se absorbiera y el cerebro se desinflamara para hacer nuevas pruebas y el resultado fue el mismo", explicó Calle sobre su proceso de recuperación. Actualmente, reside en Miami y presenta el programa 'Sin máscaras', destacando su regreso a una vida plena y saludable.

La historia de Paola Calle es un recordatorio de la importancia de estar alerta a las señales de nuestro cuerpo y de la resiliencia que podemos encontrar en momentos de adversidad.