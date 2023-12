El actor respondió a las críticas por participar en el controvertido programa de la doctora Polo y se atrevió a revelar el dineral que recibió como pago.

‘Caso Cerrado’ se ha ganado un lugar icónico en la televisión latinoamericana, cautivando a miles con sus intrigantes historias y la carismática presentadora, la doctora Ana María Polo. Sin embargo, el actor colombiano, Rafael Pedroza, quien participó ha participado en producciones como ‘Oye bonita’, ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Pandilla, guerra y paz’, entre otras, hizo parte de este programa y reveló los secretos de esta producción exitosa.

Rafael compartió un video en TikTok en el que abordó su experiencia en el polémico programa y respondió algunas preguntas de sus seguidores. Confirmó su participación y aclaró que, aunque la mayoría de los casos son reales, algunos protagonistas prefieren no exponerse, por lo que se contratan actores.

“Sí, yo soy el de ese video, yo actué ahí. La gente tiene muchas preguntas… este video es muy viejo, lo han subido, han hecho memes, por todas partes han extendido este video y me preguntas muchas cosas, por ejemplo, qué si los casos son ficticios o reales; bueno, la gran mayoría son casos reales sino que los protagonistas no se atreven a ir y exponer su historia, entonces por eso contratan algunos actores”, inició diciendo.

El actor también reveló detalles financieros, mencionando que le pagaron "un buen dinero", específicamente 400 dólares. Además, la producción cubrió todos los gastos de su viaje, incluyendo pasajes aéreos desde Colombia hasta Miami, cuatro días de estadía en un hotel con alimentación y viáticos.

Ante las críticas por su participación, Rafael defendió su decisión, recordando que es actor y vive de su trabajo. Su revelación arroja luz sobre la mezcla de realidad y ficción que a menudo se encuentra detrás de los programas de televisión, incluso aquellos que pretenden resolver casos legales.

“Mucha gente me dice que por qué yo como actor me presto para eso, es que yo soy actor, vivo de eso. ¿Cuánto me pagaron? Me pagaron un buen dinero, eso fue hace casi seis años, me pagaron 400 dólares, además de eso me pagaron tiquetes aéreos desde Colombia hasta Miami, estuve cuatro días en un hotel con todos los gastos pagos, alimentación, hospedaje, viáticos”, finalizó.