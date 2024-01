"Respete la jerarquía": Luis Alberto Posada dejó ‘sentado’ a Yeison Jiménez tras polémica

Jiménez hizo algunos comentarios que no le agradaron a Posada y este le respondió.

La música popular colombiana se ve envuelta en una polémica entre dos destacados artistas del género: Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez. Después de un reciente concierto en Mosquera (Cundinamarca), las declaraciones y señalamientos han desatado una controversia que ahora protagoniza los titulares.

El conflicto surgió después de un concierto en Mosquera. Jiménez fue señalado de sabotear el sonido de Posada, acusaciones que el joven cantante considera injustas. Según Jiménez, se enteró de las acusaciones de sabotaje después de su presentación en Bogotá y las tomó como un simple chisme.

Yeison Jiménez se pronunció sobre las acusaciones durante una entrevista, describiendo los eventos del concierto y negando cualquier participación en el presunto sabotaje. Además, expresó su tristeza por las implicaciones y pidió respeto, considerando la situación como un malentendido.

“Me tiene un poco triste… traté de hacer las llamadas pertinentes y hacer las cosas a nivel personal. Creo que no es justo lo que están diciendo. Hice un concierto en Mosquera, entré a las 10 de la noche y salí como a las 11:50 o 12:00 hacía el segundo ‘show’ que era el de ‘Sírvalo pues’, en Bogotá. Cuando entro a tarima me cuentan que el maestro Luis Alberto Posada cantó 4 o 5 canciones, se bajó de tarima y se fue”, indicó sobre Posada.

La firme postura de Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada, veterano en la música popular, respondió con firmeza a las declaraciones de Yeison Jiménez en 'Lo sé todo'. Sin abordar directamente las acusaciones de sabotaje, Posada destacó que merece respeto y cuestionó la actitud de Jiménez.

El intérprete de "El precio de tu error" instó a Jiménez a no buscar protagonismo a expensas de otros y le recordó la importancia de respetar la jerarquía en el género.

“Yo nunca lo he irrespetado […] No haga cosas para buscar protagonismo y ser más grande que otros”, expresó, añadiendo “Respete el género y respete la jerarquía”. Para finalizar, dijo: “Le pido el favor que respete, los hijos no le pegan a los papás”.