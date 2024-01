El recordado artista confesó una de sus más amargas experiencias.

El afamado Luis Fernando Mesa, reconocido tanto por su atractivo como uno de los más sexis de la televisión colombiana como por su papel de antagonista que le generó enemistad por su trato hacia Beatriz Pinzón, resurgió en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) compartiendo una historia conmovedora. Famoso por su interpretación de Daniel Valencia, el actor compartió un Throwback Thursday (TBT) acompañado de una anécdota sombría.

A sus 55 años, Mesa rememoró un incidente donde fue víctima de un atraco a mano armada. Un delincuente le disparó a quemarropa con la intención de robarle su motocicleta, un modelo muy codiciado por los sicarios durante los años ochenta y noventa. Afortunadamente, Mesa tuvo suerte y la bala le impactó en el brazo en lugar del pecho, resultando en heridas leves.

Lo que captó la atención en su publicación fue la fotografía que eligió para ilustrarla, mostrando a un joven Luis Mesa, de tez blanca, sin barba y con un peinado sobre el cual comentó que “el tipo tenía el mismo que yo”. Esta revelación del recordado actor se sumó a una tendencia en X (antes Twitter) donde los usuarios compartían experiencias significativas de la época de violencia en el país.

“A los 17 años, el acompañante de una moto me disparó a quemarropa para robarme una Calibmatic, la moto de elección de los sicarios en Medellín a mediados de los 80. Fue un intento de asesinato. Tuve suerte y la bala me golpeó el brazo y no el pecho”.

Sin embargo, algunos seguidores reaccionaron a su relato con humor, haciendo comentarios sobre su apariencia y comparándola con la de los sicarios de aquel tiempo, con frases como: “¿El de la foto fue el que lo robó?”, “¿El de la foto es el ladrón? Por favor difundir”, “Victorino, qué buena foto”, “pensé que era la foto del sicario, ¡Feliz año!”, entre otros.

