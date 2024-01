Yina Calderón boleteó a Carolina Cruz; dijo que la vio ‘muy mal parqueada’ en una fiesta

La empresaria y creadora de contenido más criticada del país, rompió el silencio y dejó en ridículo a reconocida presentadora.

Yina Calderón se ha convertido en una figura polémica para el mundo del entretenimiento en Colombia. Es recordada por sus constantes escándalos relacionados a su estilo de vida, discusiones con diferentes famosos, espectáculos bochornosos, etc. Incluso, recientemente la influencer reveló que su padre se sintió bastante decepcionado tras ver su nuevo tatuaje.

En esta ocasión, la polémica mujer le contó a los presentadores del programa ‘Impresentables’ de Los 40 Colombia, lo que supuestamente vio hace unos años y que involucra desfavorablemente a una famosa que ahora es madre.

Calderón sin pelos en la lengua reveló que hace bastante tiempo, cuando apenas salía de 'Protagonistas de Nuestra Tele' se encontró en una fiesta a la conductora del programa matutino 'Día a Día', Carolina Cruz, cuando al parecer era pareja de Lincon Palomeque. Estado allí, la huilense habría visto a Cruz en una escena muy comprometedora y desagradable que según ella, la dejó impresionada.

Puede leer: ¿Cuánto gana un actor en Colombia? Julián Román rompió el silencio: generó diversas reacciones

Todo empezó cuando los presentadores le preguntaron si había visto algún famoso 'mal parqueado' a lo que ella contestó haciendo mención al nombre de la famosa. En ese momento, destapó la bomba y manifestó haberla visto muy drogada al punto de no poderse valer por sí misma. "A Carolina Cruz, hace muchos años. Yo creo que estaba de novia con Lincoln. Estoy hablando recién yo salí de ‘Protagonistas’ en 2014, ella no tenía hijos”, comenzó diciendo.

La polémica mujer contó que “La vi consumiendo droga y en una posición muy… y no por consumir droga, sino que estaba llevada del… escasamente se podía parar”, indicó.

Aunque lo que estaba revelando dejó a más de uno fuera de lugar, Calderón enfatizó en que era en una época en la que ella posiblemente estaba soltera y no tenía hijos, por lo que argumentó que podría tratarse de una situación en la que muchas personas jóvenes se ven involucradas en las fiestas. “(…) pero te digo, no era mamá, de pronto era soltera, muchos hemos hecho cosas peores, pero sí me sorprendió”, finalizó.