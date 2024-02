El joven creador de contenido, reconocido por ser uno de los streamers más vistos en Colombia, enfrentó a un periodista ibaguereño por supuestamente haberlo acusado de ser un "maltratador de animales".

Luis Villa, más conocido en el mundo digital como Westcol, ha resonado nuevamente en las noticias tras verse involucrado en un polémico suceso que por estos días es tendencia en las redes.

Todo empezó cuando el influencer decidió subir a una historia de su Instagram la imagen de un gallinazo amarrado del cuello en visibles condiciones de maltrato. La foto iba acompañada de la frase, “Nueva mascota ¿Cómo le ponemos?”.

La publicación para algunos resultó graciosa ya que según comentarios "se notaba que era un meme" mientras que otros lo tomaron como un hecho real.

“Escuchen este mensaje completo, por favor, ayer subí una foto un gallinazo amarrado, una foto que lleva dando vueltas por internet hace mucho tiempo y se convirtió en un meme, resulta que hoy me levanto y estoy funado por medios de comunicación, noticieros y periódicos con titulares explícitos que dicen: Wescol es un maltratador de animales”, explicó el streamer a través de un video.

Acto seguido el joven envió un contundente mensaje a los medios de comunicación del país a ser responsables con el contenido que se publica. En especial, con los medios que replicaron la noticia generando así más fuerza en el tema, “Bueno, ese ya ni siquiera es el caso, ya estoy acostumbrado a eso, pero el mensaje es el siguiente: ellos hacen eso porque los periódicos necesitan interacciones y quieren las interacciones de esas personas haters que se la pasan viendo cosas que ni siquiera le nutren la mente. Papi, en ese país hay asesinatos, robos y un montón de cosas verdaderamente graves como para que la gente le dedique tiempo a ver esos periódicos que se la pasan diciendo mentiras, simplemente para generar interacciones, eso es lo que quieren ellos y gracias a eso es que hay gente tan, tan, pero tan bruta”. Añadió.

Fue tal la trascendencia de los titulares de las noticias que circularon por redes, que Westcol sintió la necesidad de contactarse con uno de los periodistas que él identificó como posible replicador de dichas acusaciones.

A través de una transmisión en la plataforma Twitch realizó la respectiva llamada al periodista ibaguereño Juan Manuel Capera, quien contestó el teléfono al instante. Se conoció según Infobae, que el Comunicador Social y Periodista se ha desempañado en los portales Tolima Online y Última Hora Col.

La conversación inició con Westcol pregunando con quién hablaba, a lo que el periodista le respondió, "¿A quién necesita?", luego de unos instantes confirmó que se trataba del mismo. ¿Usted fue el que hizo el titular de Wescol, el maltratador de animales?”, a lo que Capera contestó afirmativamente pero argumentando que la información la ubicó entre comillas.

Inmediatamente el Streamer se dejó ver sumamente molesto y no dudó en enfrentarlo y cuestionarlo por su actuar "No, no mucho cuidado con lo que usted está haciendo, mi hermano, mucho cuidado, papi, ¿hábleme claro, usted por qué hizo eso?", por su parte el periodista le contestó: "Amigo, la verdad era un titular de otro medio", "No, no, usted en ese momento me está atacando directamente. ¿Usted sabe lo grave que es eso, mi hermano? ¿Usted me vio matando un gallinazo? (...) ¿ Y por qué lo copió?".

“Ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento de maltratador de animales explícitamente, mi hermano. Usted entiende lo grave que es eso. Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre ese titular, para que lo elimine (...) no, tranquilo no, papi, es que conmigo las cosas no son así mi hermano, ¿sí sabe de donde vengo yo? (...) Bueno, va a saberlo sí no elimina ese titular”, añadió el influencer.

“Y así se arreglan estos problemas con esos periódicos del país, toca así mi brother, que lo ponen a uno de parche, que yo no sé qué, qué maltratador de animales que es esa mierda, pues ombe”.