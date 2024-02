'La Tremenda' y su esposo aceptaron que mintieron en entrevista para ganar vistas: hablaron de abuso

A través de un video, la pareja de influenciadores aseguró que lo que hablaron en el podcast de Mariam Obregón era falso y con el objetivo de generar polémica.

La polémica se desató en las redes sociales durante el último fin de semana después de que, en un episodio del podcast "El Show de Mariam Obregón", Dailyn Montañez, conocida como "La Tremenda", admitiera haber suministrado sustancias a Jordan Galván, su esposo actual, como parte de la realización de una fantasía sexual.

“La verdad yo estaba asustada. En la discoteca un amigo me dijo: “Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, contó 'La Tremenda' riéndose. “Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”, aseguró su esposo, también con tono burlesco. Murió la niña fan #1 de Karol G que luchaba contra el cáncer: pudo hablar con ella por videollamada

Inmediatamente, Mariam Obregón confrontó a su invitada. “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”.

Luego, Dailyn justificó sus acciones: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

Después de recibir una avalancha de críticas, la pareja, que contrajo matrimonio en medio de la controversia y la indignación que ellos mismos generaron, admitió que lo expresado en el podcast era falso. Posteriormente, compartieron un video desde el lugar de la boda para abordar la situación.

“Muchachos, somos influencers, eso era polémica para que le fuera bien al video. O sea, si ella me hubiese hecho eso, ¡la dejo! ¿una vieja así de loca pa’ qué?”, confesó Jordan Galván. “Aparte no lo hubiéramos contado. Pero gracias por la publicidad, todo fue para generar vistas”, complementó ella. “Y preciso en el matrimonio”, agregó.

Después de la ceremonia matrimonial, que contó con la presencia de varios influencers, Galván y Montañez viajaron a Madrid, España. Desde su hotel, grabaron y publicaron otro video ofreciendo más detalles sobre la farsa que habían creado. En este, se disculparon con la audiencia que percibió sus declaraciones como algo más grave que un simple chiste o anécdota, reconociendo que la situación podría ser interpretada como un delito.

“Jamás pensé recibir comentarios tan fuertes y malos, yo sé que en parte es culpa mía por hablar de estos temas en un podcast, algo que no es real. Yo no soy ninguna violadora ni maltratadora, ni manipuladora. En la relación tenemos problemas como todas las parejas, pero jamás he llegado a estos casos con mi pareja”, aclaró la influencer.

“De verdad pedimos disculpas públicas porque estuvimos en nuestro primer podcast y no supimos manejar la emoción, nos dejamos llevar y estamos arrepentidos de eso”, dijo Jordan Galván.

En septiembre del año pasado, el programa de chismes del Canal 1, "Lo Sé Todo", exhibió una fotografía en la que se mostraba a la presentadora Nanis Ochoa besándose con el cantante Danny Marín en un bar, durante la emisión del programa. El otro conductor del espacio de chismes, Ariel Eduardo Osorio, conocido como el "Gordo Ariel", confrontó y acorraló a su colega en el set debido a las imágenes. Ochoa, claramente molesta, renunció en vivo.

“Esa foto es mía, lo voy a reconocer. La verdad me siento irrespetada y expuesta. Esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros”, aseguró.

Después de que varios indicios sugirieran que se trataba de una puesta en escena, el canal confirmó que, de hecho, fue un montaje diseñado para promocionar una canción de Danny Marín.