Iván Lalinde fue mesero y contó su venganza épica contra un cliente 'mala clase' en un restaurante

Iván Lalinde contó un curioso momento que le hizo pasar a un cliente por "malo".

En el programa The Juanpis Live Show, el querido presentador Iván Lalinde confesó los trabajos que realizó antes de llegar a la televisión, entre ellos, el ser mesero.

Durante la entrevista, Lalinde, a quien se le conoce por su amabilidad y sencillez, detalló una anécdota que muchos dudaron, pues reveló la “maldad” que le hizo a un cliente de un restaurante de hamburguesas en el que trabajó.

"El tipo iba con la novia y me pedía siempre un chacarero de aguacate, yo se lo llevaba y me decía 'pero le dije que sin aguacate' y me hacía cambiarlo", contó Iván sobre un hombre que iba cada fin de semana.

Esta experiencia particular se repitió varias veces; hasta que una vez, el ‘dichoso’ cliente, acompañado de varios amigos empezó a tratarlo mal por su supuesta equivocación. Fue así que Lalinde planeó su venganza: lamió el pan de la hamburguesa, le echó pimienta a la gaseosa y le dejó “un recuerdito de su ADN con saliva”.

"El man de la parrilla me miraba asombrado y yo le dije 'es que es un hp'.”, siguió relatando el presentador de La Voz Kids. Además, agregó, "me senté en la barra a mirar y yo decía 'ay, qué dicha. Disfrútame bebé'. Desde ese momento le dije a mi jefe que no lo atendía más, pero el man después volvió".

Vea aquí la historia completa: