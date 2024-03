Cristina Hurtado habló sobre su relación con la presentadora Carla Giraldo: ¿se detestan?

La reconocida presentadora de televisión colombiana, Cristina Hurtado, ha compartido detalles íntimos y profesionales en una reciente entrevista exclusiva con la revista 'Aló'

. Durante la conversación, abrió su corazón para abordar diversos temas, incluyendo su relación con Carla Giraldo, su participación en 'La casa de los famosos Colombia', y su vida tanto personal como profesional.

A pesar de los rumores sobre posibles tensiones con su compañera de programa, Hurtado optó por enfocarse en el aprendizaje y el crecimiento personal que cada relación le brinda. "Creo que todas las personas con las que nos topamos son maestros, en muchos aspectos…", afirmó de manera reflexiva.

Cuando se le preguntó sobre su vínculo con Giraldo, la presentadora respondió con sinceridad: "Sobre eso, solo puedo decirles que todas las personas somos diferentes, sencillamente es eso. Carla es Carla y yo soy yo, y pienso que es perfectamente normal que así sea". Además, destacó la importancia de su familia en su vida y su aversión a la hipocresía.

Hurtado reconoció las diferencias entre ella y Giraldo, pero las consideró como oportunidades para el crecimiento personal. "Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron", explicó, enfatizando en que ambas son "personas distintas".

En cuanto a su participación en 'La casa de los famosos Colombia', Hurtado describió la experiencia como significativa y desafiante, destacando la importancia de trabajar en vivo y su disfrute por los retos que implica. "La televisión en directo es otra cosa, es absolutamente retadora y exige una enorme sincronía y concentración de parte de cada una de las piezas que armamos el rompecabezas. A mí me encantan los retos y las emociones fuertes, así que cada noche la estoy disfrutando mucho, porque me exige y eso me encanta", concluyó.