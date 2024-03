“Lo que está pasando es muy injusto”: Aida Victoria Merlano se despacha contra la Fiscalía

Tras la disposición de su condena a 13 años y 8 meses de prisión, Aída Victoria ha decidido dar la cara.

El incidente que desencadenó esta situación como ya la moyoría de los colombianos conoce, se remonta al 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica en el norte de Bogotá, cuando Aída Merlano se escapó por una ventana utilizando una cuerda atada a una silla. Aída Victoria, junto con su hermano menor, había ingresado al centro médico previamente y ocultado los elementos necesarios para la fuga en el baño.

La condena de la joven, considerada como coautora del delito de uso de menores en la fuga de presos, ha levantado polémica. A pesar de la sentencia, ha logrado mantenerse en libertad mientras el proceso sigue su curso, ya que la Fiscalía no apeló la decisión del juez de primera instancia.

Frente a la orden de captura que la Fiscalía anunció en redes sociales, Aída Victoria Merlano salió al paso para desmentir tales afirmaciones a través de sus historias de Instagram. Según ella, el juez le permitió continuar defendiéndose en libertad hasta que la sentencia quede en firme, una situación que la Fiscalía no ha impugnado, "El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y Eso la fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió a pesar de condenarme 866 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación”, dijo.

En sus declaraciones en la mencionada red social, Aída aseguró que este desafío la fortalece como mujer y manifestó su determinación para enfrentar esta difícil situación. Además, destacó que, aunque el proceso judicial ha sido complicado, seguirá luchando por su inocencia y por su derecho a la defensa. “Estamos respirando y mientras haya vida hay esperanza. Obviamente vamos a dar la pelea porque todo esto que está pasando es injusto”, expresó.