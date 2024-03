Sandra acabó con su amorío con Juan David en la Casa de los Famosos

El amorío de esta pareja tuvo su fin en la Casa de los Famosos.

Tras la salida de Nataly Umaña la siguiente pareja en firme en el reality era la de Sandra Muñoz y el deportista Juan David Zapata, que terminó con uno de ellos nominado.

Un punto de quiebre fue la decisión de Isabella Santiago de llevarse a Juan David para que lo acompañara a la habitación del líder, cosa que a Sandra no le gustó para nada.

Lo que terminó por desbaratar el amorío fue la nominación de la modelo por el público que se lo achacó al joven deportista. ”Esto ha sido un juego tonto e inmaduro que no se le puso seriedad o un qué se va a hacer. Me imagino que eso fue lo que provocó mi nominación porque a mí nunca me había nominado el público, dirán que para qué me presto para ese juego”, le dijo Sandra.

Para Juan David no quedó muy claro el porqué lo culpaba de su nominación, por lo que le contestó que no le parecía lo que le estaba diciendo.

Frente a esta situación, Sandra decidió cortar toda la relación con un, “sigamos siendo amigos” a lo que el deportista le respondió: “Qué triste que en dos meses que hemos estado acá no llegaste a conocerme en realidad”.