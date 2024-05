Famoso influencer colombiano recibió amenazas contra su vida: al parecer, por parte de las FARC

Javier Cardona, reconocido creador de contenido e influencer colombiano, ha denunciado recibir amenazas de muerte por parte de un grupo ilegal autodenominado “frente de guerra Jaime Martínez, de las nuevas guerrillas activas de las Farc”.

Javier Cardona, reconocido creador de contenido e influencer colombiano, ha denunciado públicamente haber recibido amenazas de un grupo ilegal autodenominado “frente de guerra Jaime Martínez, de las nuevas guerrillas activas de las Farc”. Según sus declaraciones, ha recibido llamadas telefónicas en las que le advierten sobre atentados contra su vida y la de su familia si no abandona la ciudad de Cali.

Cardona, quien cuenta con más de 993 mil seguidores en Instagram, expresó su miedo y confusión ante esta situación, asegurando que no tiene ninguna relación con estructuras criminales y que desconoce las razones por las cuales está siendo amenazado. “No entiendo por qué me están contactando. No tengo nada que ver con estas personas”, comentó visiblemente afectado. Además, mencionó que el miedo a estas amenazas le ha impedido salir a realizar sus actividades cotidianas.

En una de las llamadas, se escucha claramente una voz amenazante que le dice: “Atentaremos en contra suya, en contra de su familia, y si es necesario, en contra de su bien común. Como vuelvo, le recalco y le repito: este comunicado es entablado y establecido por parte del frente de guerra ‘Jaime Martínez’, de las nuevas guerrillas activas de las Farc. ¿Le queda claro el comunicado? ¿Tiene alguna pregunta que hacer? ¿Tiene algo que decir? Adelante, yo también lo escucho, yo también le copio”.

Javier Cardona es un empresario colombiano muy conocido, además de su actividad como influencer. Nacido en Bogotá, estudió administración de empresas en la Universidad Externado y marketing en la Universidad EAFIT. En 2014, fundó 1DOC3, una plataforma de telemedicina que permite a las personas realizar consultas médicas anónimas o programar consultas virtuales con profesionales de la salud. Esta iniciativa surgió tras una mala experiencia durante un viaje por África, donde tuvo la necesidad de consultar con un médico y se dio cuenta de las dificultades en el acceso a la salud.

Antes de fundar 1DOC3, Cardona trabajó en Telefónica, donde comenzó su carrera profesional como analista financiero en 2002 y fue nombrado Móvil Internet Marketing Manager en 2009. En 2011, se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde adquirió valiosa experiencia en emprendimiento.

La denuncia de Cardona es un asunto muy serio y se espera que las autoridades pertinentes tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia. Es importante recordar que nadie debería enfrentarse a amenazas o violencia de ningún tipo.

La comunidad de seguidores y colegas de Javier Cardona ha mostrado su apoyo y solidaridad en las redes sociales, esperando que se tomen acciones rápidas y efectivas para protegerlo. La sociedad colombiana sigue atenta a los desarrollos de este caso, que pone de manifiesto los desafíos que aún enfrenta el país en términos de seguridad y amenazas por parte de grupos armados ilegales.