¡Bomba! Famosa y sexy modelo asegura tener video sexual con Cristiano Ronaldo ¿Y Georgina?

¿El jugador le fue infiel a Georgina? Estas fueron las declaraciones que dio la también influencer a través de Twitter.

El futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los hombres más apetecidos del mundo del espectáculo. Muchas modelos, influencers y otras famosas han confesado que si pudieran tener una noche de pasión con algún deportista sería con ‘CR7’.

Pero no todas se pueden dar el lujo de decir que lo lograron, pues pese a ser tan solicitado ha sido reconocido por ser uno de los mejores esposos de la farándula mundial, así lo dejó ver hace poco en la serie de Netflix sobre la vida de su esposa, Georgina Rodríguez, con quien tiene una relación desde el año 2016.

No obstante, recientemente empezó a correr el rumor de que el portugués le habría sido infiel a la madre de sus últimas dos hijas, luego de que una reconocida modelo chilena publicara un trino en Twitter sobre haber mantenido relaciones sexuales con el delantero.

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo, sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con @Cristiano somos infieles? ¡Solo fue sexo y con permiso por mi lado, de él no! El sexo libre también existe”, escribió la ex conejita Playboy Daniella Chávez.

Como era de esperarse, muchas personas no le creyeron y la tacharon de querer llamar la atención, por esta razón la también influencer aseguró que tenía pruebas: “¡Tengo hasta video! Pero no se puede subir porque es su privacidad, ¡y estamos sin ropa!”.

Con esta revelación la polémica creció aún más, pero las aguas se apaciguaron cuando Chávez aclaró que no había sucedido recientemente.

“¡Solo fue sexo y en el 2015! ¡No se alarmen! ¡Lo escondí lo que pude!”, se lee en el tweet que publicó después, lo cual dejaría claro que Cristiano aún no estaba con Georgina en ese momento.

Aún así, Daniella continuó recibiendo críticas después del trino, pues, según los internautas, no había necesidad de revelar esa información en este momento, pues ambos habrían estado solteros y ya habrían pasado ocho años desde entonces.

