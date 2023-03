"Hoy es el día": desgarrador relato de mamá de joven que terminó su vida casi frente a ella

“Hoy es el día”, le dijo su hijo la fatídica mañana en que terminó con su vida. La esperanza de esta madre es que la historia de su hijo nunca se repita, ahora, da su duro testimonio.

En redes sociales es tendencia la entrevista a Mayte Herrera, fundadora de ‘Que se escuche fuerte mi grito’ una fundación para hablar del suicidio sin estigmas y tratar de que su propia experiencia no se repita.

Esta mujer, tuvo que vivir en carne propia y de primera mano el suicidio de su hijo Rubén, a sus jóvenes 22 años de edad, tras una batalla contra la depresión que terminó por vencerlo. Ahora, sus palabras llenas de una experiencia dolorosa pero con mucha sabiduría, sirven para prevenir a otras familias, exponer la depresión como la enfermedad que es y dar algo de luz en el tratamiento.

“Me dijo: ‘yo te prometí que te iba a decir y hoy es el día’. Le veía los ojos y era como si me estuviera pidiendo eutanasia. Dijo: 'me estoy riendo, pero por dentro estoy llorando'”, fueron las palabras que su hijo le dijo aquel 5 de octubre de 2021, cuando decidió que su tiempo con vida había llegado a su fin.

Lo intentaron ayudar

Tanto Mayte Herrera, su esposo y su otro hijo, David, intentaron convencer a Rubén de que ingresara a un centro para tratar su enfermedad, pero su decisión estaba tomada: él quería morir.

"Fue rarísimo, no hizo ruido, ni un grito, nada, no escuché ni la puerta. Me asomé al balcón, estábamos en el quinceavo (15) piso... él estaba acostado en el suelo con los brazos extendidos, no había sangre", expresó la madre en diálogo en el canal de YouTube de Jessica Fernández.

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, cuando ingresó al baño por papel higiénico para secarse las lágrimas luego de tener una dura conversación con él. “Mi hijo con todo y su dolor sonreía. Siempre fue un niño muy sensible, tenía muy poca tolerancia a la frustración (…) el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido, lo digo con toda certeza, a lo mejor no en el momento en el que sucedió, a lo mejor 10 años atrás”, señaló.

