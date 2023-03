“No hizo nada”: en plena exposición, ‘echó al agua’ a su compañera por ‘floja’, con pruebas

El jovencito hizo todo el trabajo, al parecer “llevando en coche” a su compañera, pero no se aguantó y la expuso frente a todos.

En redes sociales, un joven se hizo viral al exponer una situación por la que muchos han atravesado en su vida académica, ya sea en el colegio, en la universidad y a veces, incluso, en el mismo trabajo.

Al parecer, hizo toda la actividad que tenían asignada en clase sin que su compañera de grupo le ayudara. Aunque esto es común, lo que no es tan frecuente es que ‘echen al agua’ y expongan la flojera de los demás, algo que él no aguantó.

La escena sucedió en plena clase, frente a docente y alumnos, y ha sacado muchas risas en redes sociales.

La escena viral

Por medio de Twitter, el usuario @EnMexicoMagico compartió el video de una clase que transcurría con normalidad en medio de la exposición de dos estudiantes. Al finalizar, el jovencito concluyó con una joyita: "Y en conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada mestra".

La acusada se defendió rápidamente argumentando que se había enfermado y por eso no había podido ayudar. No obstante, su compañero iba preparado para este contraataque y le dijo "Tan enferma que se fue a la playa", mientras mostraba fotos de la menor en paseo.

Qué perra mi amiga 😳🙈 pic.twitter.com/JLMyNcQyV3 — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) March 3, 2023

