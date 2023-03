¿Mal olor? Española reveló de manera jocosa a que le huelen los colombianos

Como es habitual, las redes sociales se prestan para que las personas compartan experiencias del día a día con sus seguidores. Una joven española que vive en Colombia habló sobre la percepción de los colombianos sobre el olor de los europeos.

Raquel Carpe, una estudiante española que reside en este país por asuntos académicos se ha vuelto viral en la red de TikTok por sus videos en donde opina de esta nueva cultura.

Por lo habitual, su contenido está ligado a plasmar las diferencias entre conductas españolas y colombianas, comidas, tradiciones, entre otras. Precisamente, entre los clips más virales, se encuentra un fragmento que la extranjera llamó como: “Cosas que me dijeron en Colombia por ser española”.

En dicho espacio, contó que varias veces los colombianos le han preguntado sobre cuántas veces se bañan los europeos. Esto, basados en el imaginario de que no son muy amantes de las duchas.

“Pero, en España, ¿se duchan todos los días? Es que siempre dicen que huelen a chucha”, relató la tiktoker, mientras señalaba su axila para que sus seguidores extranjeros entendieran a qué se refería.

Tras hacer ese comentario muchos usuarios de esta reconocida red social, empezaron a comentar al respecto de manera jocosa. Incluso le preguntaron por qué estaba en Colombia y si era cierta su nacionalidad. “A lo bien, por qué en Colombia jajaja”; “En España somos limpios”, “A ver, yo les digo que nos duchamos una vez al mes aunque no haga falta, y se lo creen, claro que hay gente menos aseada que otra, pero en todo mundo”; “En Colombia no dicen duchar, dicen bañar”; “Cara no sé de lo que tienes, pero de española no”, son algunos de los comentarios.

Según un medio local, un internauta habría preguntado, que cuál era su percepción sobre el olor de los colombianos y ella habría respondido que "huelen como a campo o a ropa guardada". Sin embargo, el comentario fue borrado minutos más tarde.

