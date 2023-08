"Me lo van a matar" Madre rogó para que no lincharan a su hijo ladrón: le hizo una súplica

De allí el refrán, "para ninguna madre su hijo es feo".

En video quedó registrado el momento en el que una madre desesperada y en un llanto profundo, le pide a su hijo que cambie y que no robe más, para así evitar que lo maten.

El hecho tuvo lugar en Montería y se ha vuelto viral en las últimas horas. En el clip se logra ver como la señora tendida de rodillas grita desconsolada tras enterarse que su hijo va ser linchado por una comunidad, pues minutos antes, el sujeto habría intentado hurtar una motocicleta; acto que enojó al dueño y a los demás vecinos, por lo cual lo 'ajusticiaron' con paloterapia.

Puede leer: A gritos y zapatazos, mujer pilló al marido con la amante, que se ‘voló’ en paños menores

En su momento, la preocupada mujer le pedía a la comunidad que no lo mataran. Entre súplicas, llegó la Policía para custodiarlo, ya que presuntamente los residentes no querían dejarlo vivo.

Afortunadamente, esta madre llegó al lugar antes que lo asesinaran a golpes. Aunque no justificó su actuar, pedía compasión por él y rogaba que no le segaran la vida. "Me lo van a matar", gritaba con desesperación.

Por respeto con la afectada no se publica el video, entendiendo que es un momento muy emocional.

MÁS NOTICIAS

''Creen que es mi abuelo'': jovencita se casó con hombre 42 años mayor y confesó como es

(Vídeo) Polémico baile entre profesora y estudiante desató indignación en redes sociales

“A mí no me moleste, estoy comiendo”, hombre en medio de un asalto en un restaurante: no le importó