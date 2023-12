Electricista se paralizó con extraño y paranormal elemento encontrado durante una reparación

Mientras hacía su trabajo, captó en vídeo el evento "paranormal".

Un día común y corriente en la vida de un electricista cambio en el momento que descubrió un elemento paranormal dentro de la pared de uno de sus clientes. Puede leer: La exitosa trayectoria de Tomaticos, empresa ibaguereña: de 5 máquinas a 900 empleados

Así lo compartió mediante su cuenta de TikTok @mbaer118, en donde dejó ver el particular vídeo que capto mientras laboraba en una vivienda de Estados Unidos. Allí se ve que mete la mano en un hueco en reparación y extrae una tabla ouija, tuvo una mezcla de susto y gracia en ese instante.

Tras su publicación, varios comentaron, "Así que encontramos la causa de las luces parpadeantes, pero no estoy calificado para arreglarlo", "No, de vuelta en la pared. Nadie debería ver esto" y "La única respuesta correcta", apoyando su decisión de devolver la tabla en dicho escondite. Lea acá: Mujer enfurecida agarró el carro de su mejor amiga a martillazos porque no le pagaba una deuda

El clip ya supera más de 1.300.000 reproducciones, volviéndolo viral y un caso extraordinario.

Vea aquí el momento: