Reconocida marca de ropa desata polémica: la acusan de “sexualizar a niñas y dirigirse a pedófilos”

La firma sueca de moda H&M ha retirado un anuncio de uniformes escolares en Australia tras recibir en las redes sociales numerosas críticas que le acusaban de sexualizar a niñas de corta edad y de dirigirse a pedófilos.

“Hemos quitado ese anuncio. Sentimos profundamente la ofensa que ha causado y estamos investigando cómo presentaremos las campañas en el futuro”, confirmó este martes a Efe un portavoz de la empresa en Australia.

El anuncio retirado, todavía visible en las cuentas de usuarios de X que hicieron capturas de pantalla, muestra a dos niñas de unos siete años ataviadas con un uniforme de la compañía con la cabeza girada hacia la cámara y con el eslógan: “Haz que esas cabezas se giren con la moda de la vuelta al colegio de H&M”.

La escritora feminista Melinda Tankard señaló en su cuenta de X que “las niñas pequeñas en general no quieren hacer girar cabezas” y que la mayoría de las que conoce “quieren que se las deje en paz y disfrutar y no atraer una atención”.

“¿Por que querrías alimentar la idea de que las niñas pequeñas deberían atraer la atención por su apariencia, sus cuerpos y su estilo?”, añadió.

Otras voces acusaban al anuncio de ir dirigido a pedófilos y pidieron un boicot a la empresa mientras no retirase la campaña.

@hm @hmaustralia what is your intention with this sponsored Facebook ad? Little schoolgirls generally don’t want to “turn heads”. The large numbers I engage with in schools want to be left alone to learn and have fun and not draw unwanted attention to their appearance 1/ pic.twitter.com/DDwv42GeNz