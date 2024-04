Cantante urbano se emocionó en un encuentro apasionado y se fracturó su miembro

Un músico reveló un incidente embarazoso que vivió recientemente tras un encuentro íntimo con una mujer, que terminó en una fractura de pene

Según su relato, hace siete días se reencontró con esta mujer después de mucho tiempo, y la química entre ellos fue tan intensa que decidieron ir a casa de él luego de cenar en un restaurante.

"Estaba en mi salsa y de repente siento algo, no sé si fue un sonido o un sentir", manifestó el músico sobre el momento del incidente. Al bajar la mirada, se dio cuenta de que su miembro estaba sangrando y hinchado. "Corrí al baño, lo metí en agua fría y nada; regresé a la habitación y seguí igual", agregó.

Después de unos minutos, sintió un mareo y decidió buscar ayuda médica de inmediato. Tomó el primer vuelo hacia la ciudad de Medellín, donde fue examinado por médicos especialistas y sometido a cirugía.

El músico explicó que el cirujano le informó que la fractura del pene ocurrió debido a un error de apuntar durante la actividad sexual. "El cirujano me dijo que eso sucede cuando la mujer está encima de uno, pero la chica con la que estaba no tenía esa posición. Yo mismo me fracturé el miembro al no apuntar bien", lamentó.

A pesar de la gravedad del incidente, el músico ahora lo toma con humor y lo comparte como anécdota con sus amigos.

Se trataría de un artista muy conocido en San Andrés que se hace llamar Obert Pomares.