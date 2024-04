Famoso galán de telenovelas ahora vende caldo de hueso: sorprendió con su nuevo negocio

Sergio Basáñez ha causado expectación al dar a conocer que ahora vende un tipo de comida muy particular.

El reconocido actor mexicano Sergio Basáñez, famoso por sus roles protagónicos en telenovelas como “Cuando seas mía” y “Amor en custodia”, ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en un nuevo rubro: la venta de caldos de hueso.

Con una trayectoria artística de 35 años, en la cual ha participado en numerosas producciones de televisión, cine y teatro, Basáñez decidió dar un giro inesperado a su carrera al lanzar al mercado su propia línea de caldos de hueso bajo la marca “Baak”.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor de 53 años anunció su nueva actividad empresarial, destacando los beneficios que ha experimentado personalmente al consumir estos caldos durante los últimos cuatro meses. Además, presentó una versión para mascotas, asegurando que ofrece la misma calidad que la versión original y prometiendo la felicidad de las mascotas que lo prueben.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, mostrando un amplio interés en los productos de Basáñez y expresando su apoyo hacia su nueva empresa. Comentarios como “¡Excelente! ¡¿Dónde puedo ver los costos?!”; “Es mi segunda caja y me ha funcionado muy bien respecto a la digestión”; y “Lo tomo y no saben la diferencia en piel y en cómo me siento”, evidencian la receptividad positiva hacia la propuesta del actor.

Aunque esta nueva faceta empresarial de Sergio Basáñez ha generado sorpresa entre sus seguidores, queda por ver si su incursión en el mundo de los caldos de hueso lo llevará a alejarse por completo de su exitosa carrera artística.