Expectativas sobre la pensión

Salvo imprevistos, la reforma pensional colombiana será un hecho y con ella el modelo cambiará drásticamente, especialmente en cuanto al monto de la misma se refiere, pues se pondrá fin a las pensiones superiores al 80% de 2.3 SMMLV.

En este momento, para ilustrar la idea, la máxima pensión que pagaría Colpensiones sería de $2.392.000 si usted ha cotizado más de 1.300 semanas llegado el caso.

Ahora, de aprobarse la reforma, los hombres que han cotizado 900 o más semanas y las mujeres que han tienen 750 o más, continuarán beneficiándose del modelo actual; de lo contrario, quedarían cobijados por el nuevo modelo que prevé la reforma.

En este momento la opción de cotizar a un fondo privado o hacerlo con Colpensiones es absolutamente voluntaria, pero con el nuevo modelo, se volverá obligatoria.

Si usted recibe ingresos superiores al tope máximo previsto de los 2.3 SMMLV, en este caso continuará en Colpensiones, pero además deberá inscribirse y cotizar en un fondo privado.

Para quienes recién empiezan a cotizar no hay problema si son relativamente jó- venes; el panorama no es tan claro para quienes por el número de semanas cotizadas no alcanzan a mantener su régimen actual, pues su pensión será, como se mencionó antes, con un monto inicial que va a Colpensiones, mientras el excedente deberá llevarlo a un fondo privado.

Y si llegado el caso, al cumplir la edad para pensionarse por Colpensiones, no lo puede hacer, con el fondo privado tendrá dos opciones: continuar ahorrando para ver si algún día su ahorro le permite, por lo menos, la garantía de una pensión mí- nima. O pedir la devolución de los aportes por los cuales recibirá un dinero por una única vez y ya quedaría por fuera del sistema.

Por lo tanto, si usted quedó atrapado en el régimen de transición, se verá en el desafortunado panorama de solo recibir la pensión mínima de Colpensiones y un dinero, en un único pago que, con el paso del tiempo y cuando por la edad más lo necesite, se habrá convertido en plata de bolsillo.

Por eso es mejor que se pensione como lo hacen los zapatocas, es decir, “ahorrando para la vejez” porque “los viejos necesitamos poco, solo que lo poco que necesitamos lo necesitamos mucho”, según leímos en un mural de un parque de un municipio santandereano.

Hoy esto es apenas una expectativa, pues no hay ley al respecto, pero como se ven las cosas, lo más probable es que la haya, pues la Cámara de Representantes es bastante menos crítica que el Senado y en ella el Gobierno tiene mejores simpatías sobre su forma de actuar