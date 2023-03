¡El colmo! Joven fue detenido tras evitar que niña fuera abusada por taxista: hasta lo 'vaciaron'

Una joven cartagenera denunció por medio de su red social la aparente injusticia de la que fue víctima su novio. Pues, este trató de defender a una mujer de ser abusada y en vez de darle las gracias, el hombre resultó regañado y detenido por la policía.

Según medios locales, una niña que iba a bordo de un taxi, al parecer iba ser violentada sexualmente. De casualidad, este ciudadano se percató lo que estaba pasando e intervino para ayudarla. Sin embargo, él nunca pensó que por hacer una buena labor iba a terminar detenido.

Todo al parecer, giró en torno a un error por parte de los uniformados quiénes equívocamente terminaron emprendiéndola con el generoso hombre. Valeria Castro, la denunciante, compartió la historia.“Les voy a contar algo que me pasó el sábado y en verdad todavía sigo en shock”, decían las primeras líneas de la publicación que hizo en Twitter.

La joven contó que entre los dos lograron evitar que un taxista abusara de una menor que iba en el vehículo. Pero, que a pesar de que hicieron el bien, su pareja resultó tratado como el culpable de todo.

“Ese día iba manejando con mi novio. Cuando salíamos de Manga, vemos una joven bajando de un taxi, gritando y llorando, diciendo que el taxista había abusado de ella. Mi novio se baja del carro para ver qué le había pasado a la niña, que podía tener unos 17 años. Ella le explica lo que estaba pasando con el taxista. En esas se baja el taxista, con la corredera del pantalón abajo, diciendo que él no le había hecho nada y tratándola como a una loca, mientras ella lloraba y gritaba”, relató la testigo.

Y siguió contando: “Nosotros al ver eso nos quedamos con ella, y empezamos a discutir con el taxista mientras llegaba la Policía. El taxista le cobra la carrera a la niña de forma muy grosera, y al ver eso mi novio le reclamó. Ella lloraba horrible y en eso le dio rabia a mi novio y le pegó al taxista. Ahí fue cuando llegaron policías y comenzó lo raro. Los policías le dicen a mi novio que lo iban a meter preso por haberle pegado al taxista, que casi viola a la niña. Los policías veían cómo la niña lloraba y explicaba la situación, pero no les interesó. Lo que hicieron fue esposar a mi novio y el taxista estaba suelto, como si nada. O sea, el malo era mi novio por defender a la chica”.

Viendo todo esto, la joven sorprendida trató de intervenir por su novio y reclamó el por qué estaban desquitándose con él,. Incluso mencionó que no le creían a la menor y que evidentemente estaban de lado del conductor. “Los policías trataron a la joven como una mentirosa, no le creían, la miraban horrible, le decían que se callara. Los policías defendían al taxista. Gracias a Dios estuvimos nosotros ahí, porque quién sabe qué le hubiese pasado a la joven. Eso es lo que nosotras las mujeres soportamos en este país. Lo peor es que la policía que trató peor a la joven era una mujer. Quiero pensar que nosotros estuvimos ahí por algo, y que de verdad fuimos ángeles para esa chica”, agregó.

“A mi novio lo detuvieron ese sábado a las nueve de la noche. Al día siguiente, a eso de las cinco de la madrugada, lo dejaron libre; sin embargo, es preocupante, porque ese taxista sigue por ahí haciendo seguramente lo mismo, aunque me dijeron que lo detuvieron, pero salió hoy -ayer-. De la joven no volví a saber nada. En el estrés del momento yo alcancé a darle mi número de contacto, pero ella no me dio el suyo. Yo creo que la muchacha no es de aquí, porque tenía un acento diferente. Hasta la fecha no he vuelto a tener comunicación con ella”, explicó Castro.

Por ahora el tema está siendo investigado para esclarecer lo sucedido.

