El drama de una niña de 6 que perdió a su mamá, a su papá y al padrastro en una balacera

La pequeña estuvo presente en el lugar, pero milagrosamente se salvó.

Su dulce e inocente voz hizo llorar a su abuelita, quien no podía confesarle la tragedia en la que había partido su mamá y su padrastro.

En una sangrienta balacera murió Claren Briyid Padilla Escorcia, de 23 años y su compañero sentimental, Yerquinson Villarreal López, de 32 años, dejando hurfana a una pequeña de 6 años de edad.

El hecho se presentó sobre las 11 de la mañana del pasado miércoles 7 de junio en un popular barrio de la capital de Bolívar. Todo sucedió en la terraza de la casa de la mujer, cuando sicarios en moto arribaron y le dispararon a ella y al padrastro de su hija.

Lastimosamente, esta es una nueva tragedia para la menor, pues, meses atrás, había perdido a su padre biológico en un procedimiento policial.

Lo sorprendente es que la menor estuvo muy cerca de la balacera, pero milagrosamente se salvó. Aunque quedará toda la vida lamentándose por el asesinato de sus padres.

Sobre las víctimas

Claren y Yerquinson habrían construido una relación desde hace dos años, aunque no vivían juntos, sí se veían a diario y él mantenía muy pendiente de la niña, la veía como una hija.

“Ella solo tenía una niña y él tenía cinco hijos, pero eso no fue impedimento para compartir sus vidas como pareja y él cuidar a la pequeña como si fuera de su sangre”, contó uno de los familiares al diario El Universal.

De igual manera, se dice que no tenían enemigos o rencillas, por lo que no entienden la absurda manera en la que murieron. Ella fue baleada en su abdomen, al igual que su pareja, fueron llevados de inmediato a un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas no resistieron y fallecieron.

Finalmente, las autoridades van tras la pista de los responsables y se tiene como hipótesis una posible relación con el tráfico de drogas.

