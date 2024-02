Rechazo por el proyecto de "adecuación" de la isla Gorgona: fuertes críticas contra Petro

Rechazo, eso fue lo que desató este martes el proyecto de "adecuación" de la isla Gorgona presentado en la víspera por el gobierno de Gustavo Petro, que esperaba aplausos y a cambio recibió duras críticas de sectores que hasta ahora le han sido cercanos, los ambientalistas.

"El petrismo usando el discurso de la guerra contra las drogas para intervenir ecosistemas aún en contra de científicos y expertos. ¿En qué momento se volvieron uribistas? Ver para creer", disparó en su cuenta de X la congresista Cathy Juvinao, de la Alianza Verde.

Aunque Juvinao no hace parte de los "verdes" amigos del Gobierno, el tema Gorgona le permitió enrostrarle no solo al Ejecutivo, sino a defensores de la administración Petro como el exsenador Gustavo Bolivar, argumentos que desdicen del anuncio, que algunos han calificado de "ecocidio" y otros han advertido sobre los graves riesgos para la fauna marina de concretarse.



La ministra de Ambiente, Susana Mohamad, anunció el lunes que se ampliará el actual muelle para el servicio de la Armada Nacional y de los turistas que visitan ese parque natural, que esperan aumenten de 7.500 a 10 mil, además de reformas a tres espacios que en el pasado ocupaban los guardias cuando aquella isla era una prisión con fines educativos y científicos, sumado a la construcción de un radar.



Mohamad repitió hoy lo que aseguró ayer, que las reformas no serán para la edificación de una base militar extranjera y que ese punto de la geografía colombiana no va a quedar bajo el influjo de los interés geoestratégico de los Estados Unidos en el Pacífico.



"Es un proyecto de seguridad, tanto para la isla como para la región, es una estación de guardacostas", afirmó este martes la Ministra en declaraciones a Blu Radio.



Mientras la Ministra defendía el proyecto, desde las redes sociales Juvinao le aseguró a Bolívar, que salió en defensa de la iniciativa, que "la investigación científica en Gorgona se hace desde hace décadas. No inventen que se requiere un muelle, ni un radar, ni ninguna obra militar para que científicos y grupos de investigación continúen haciéndola".



La congresista sostuvo que tanto los expertos como los científicos sostienen que las obras, que incluyen un tanque de almacenamiento de hasta 7 mil galones de combustible, el radar, los guardacostas y el muelle "tendrán impactos de diversa naturaleza en las ballenas jorobadas, tortugas marinas, aves, entre otras especies".

Muhamad intentó dispersar el humo de la influencia estadounidense en la obra al afirmar que se cambió la "financiación del proyecto" de manera que los recursos de cooperación internacional aportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá serán todos destinados al "centro de investigaciones y transición energética de la isla y al radar lo va a comparar la Armada".



La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien el pasado ha tenido enfrentamientos por X con Petro, también lanzó dardos al mandatario al recordarle que en su reciente visita a Guapi los voceros de esa comunidad le pidieron que "frenara el Proyecto Militar en Gorgona. Aún así, @petrogustavo continúa con este proyecto que es herencia de Santos y Duque".



El Comité Salvemos Gorgona aseguró que el cambio de destino de los dineros aportados por la Embajada estadounidense para el radar, el muelle y el proyecto de investigación solo buscan "maquillar" el "carácter militar del proyecto y la influencia de los Estados Unidos sobre este".



La ministra Mohamad sostuvo que la versión de la base militar norteamericana hace parte de una "narrativa" que está "lejos de la realidad" y aseguró que en tres semanas comenzarán las obras civiles en la isla y que lo único que está pendiente del proyecto es la compra del radar, a cargo de la Marina.



El exminstro de Ambiente y reconocido ambientalista, Manuel Rodríguez, fue el más atinado de todos los que entre ayer y hoy caminaron por la cornisa de la opinión sobre esta propuesta del Gobierno, al sostener que la "infraestructura para una base de guardacostas en Gorgona generará un deterioro de la biodiversidad, siendo incongruente con el lema de Colombia Potencia de la Vida".