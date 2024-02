Padre de Dilan Santiago dice que estaba en el Tolima cuando encontraron sin vida al pequeño: detalles de su versión

El papá del menor de dos años encontrado sin vida en una localidad de Bogotá llegó a las instalaciones de la Fiscalía, para entregar su versión de los hechos. Dice que hace mes y medio no veía a su hijo.

Se conocen nuevos detalles del macabro hallazgo de Dilan Santiago, el niño de dos años que desapareció el pasado 6 de febrero, cuando se encontraba en su casa ubicada en zona rural de Usme, Bogotá, y apareció muerto.

El menor fue hallado sin vida hacia las 7:30 de la mañana del sábado, 10 de febrero en un cultivo de papa ubicado aproximadamente a un kilómetro de la vivienda en donde residía, en la vereda Curubital.

Ante esta extraña muerte que ha conmocionado a Colombia, Marlon Castro, padre del menor reveló detalles luego de que la abuela del niño lo señalara de estar detrás de la desaparición y posterior muerte.

Según lo comentado en CityNoticias, el padre señaló que no se había comunicado ni con Derly Yulieth, madre del menor, ni con su hijo desde principios de este año. "Me desplacé para Líbano (Tolima), duré trabajando unas semanas y luego, el 31 de diciembre, fui a donde ella vivía (...) compartí con ella en la misma casa, la misma cama, y la última vez que vi físicamente a mi hijo fue el tres de enero", aseguró Castro. Por su parte, Blanca Nubia Joven, abuela de Dilan, aseguró que Marlon tendría una denuncia por maltrato intrafamiliar.“Él ha dicho que no tenía al niño, pero antes llamaba a mi hija a diario y decía que iba a ir a raptarlo porque estaba muy flaquito (...), él era muy ordinario y muy duro con el niño”, afirmó Blanca en El Tiempo.

Lo cierto es que Dilan Santiago se encontró la mitad vestido y la mitad desnudo. El pañal estaba tirado, las zapatillas y el pantaloncito estaban por otro lado.

El coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el niño fue encontrado sin signos de violencia, y su cuerpo fue entregado a Medicina Legal para proceder con las investigaciones correspondientes.

Ante este hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, les pidió a la Policía y a la Fiscalía General de la Nación que se identifique lo más pronto posible al responsable de la muerte de Dilan Santiago.