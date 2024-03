Aida Victoria, tras el escándalo de la fuga de su madre, se volvió 'influencer'.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó este jueves la sentencia condenatoria que en 2022 dictó un juez del circuito en contra de Aida Victoria Merlano Manzaneda por haber ayudado a la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



El Tribunal, además, determinó que el monto de la pena debe aumentar, por lo que la influencer deberá pasar 13 años en prisión por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y el uso de menores para la comisión de un delito.

La joven fue condenada en septiembre de 2022 con el argumento de que en una maleta llevó los implementos para que su madre, quien había sido trasladada de la cárcel El Buen Pastor a un consultorio odontológico, pudiese escapar de las autoridades.



Aida Merlano había sido condenada por compra de votos en el Atlántico en medio de un entramado que hoy mantiene preso al expresidente del Senado Arturo Char. Sin embargo, en octubre de 2019 tenía una cita odontológica estética, así que el Inpec la trasladó.



Ya en el consultorio, en el norte de Bogotá, Aida Victoria la visitó junto a su hermano menor de edad y llevó una maleta que, entre otros elementos, contenía la soga roja que sirvió para que su madre descendiera hasta la calle y huyera, como quedó registrado en un video. Por después, la excongresista reapareció en Venezuela.



Luego de que toda la historia se probara en juicio, un juez en primera instancia condenó a Aida Victoria, quien apeló la decisión junto a su abogado, Miguel Ángel del Río, lo que llevó a un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal de Bogotá.



Para la Sala Penal, la defensa solo tenía un ánimo "diáfano" de "controvertir por controvertir". Es decir, no presentó ningún argumento para que la justicia llegara a la "duda razonable" para librarse de la cárcel.



Entre los planteamientos de la defensa estaba el hecho de que la condenada excongresista admitió haber llevado los elementos de la fuga pegados a su cuerpo. Sin embargo, para el magistrado del tribunal no hubo ningún indicio de que fuese cierto.

De acuerdo con la segunda instancia, la justicia podía inferir que esas declaraciones solo estaban encaminadas a proteger a sus hijos más que a desvirtuar la tesis de la Fiscalía, pues no se presentó ninguna otra evidencia más que su propia palabra.



Además, los dragoneantes entrevistados a lo largo del proceso mencionaron que no encontraron en la celda o en la prisión elementos que hubiesen ayudado a que Merlano escapase. Aun así, el Tribunal admitió que al menos uno de ellos ayudó al escape.



Durante el juicio la Fiscalía aportó videos de cámaras de seguridad y testimonios que demostraron que el hermano de Aida Victoria, siguiendo las directrices de ella, llevó una maleta negra a un baño del consultorio que luego su mamá utilizó.



La exsenadora Merlano entró al baño, tomó los implementos de la maleta, fue hasta el piso desde donde debía saltar y salió por la ventana. Mientras todo pasaba, Aida Victoria estaba en llamadas por teléfono coordinando los pormenores.



Aida Victoria permanecía con una medida de prisión domiciliaria mientras llegaba la sentencia de segunda instancia. El Tribunal dictó una orden de captura para que las autoridades ahora la lleven desde su casa hasta un centro carcelario.