Victoria Merlano invitada al local de "Severo Sinvergüenza", ¿irá? Esto dijo la influencer

En una entrevista a Ray Cabrera, el modelo venezolano y mesero del polémico lugar, una waffleria que vende estos snacks en forma de pene y los entrega de una manera bastante sugestiva y erótica, declaró que quiere que Victoria Merlano, visite el lugar.

A la pregunta de quién le gustaría que fuera, mencionó a la influencer de manera casi inmediata, “porque está muy rica”, fue la respuesta que dio a los periodistas de Tropicana en Bogotá.

La respuesta

La influencer respondió a través de sus historias de Instagram, “Me gané mi waffle, Soporten”, donde colocó el vídeo del modelo y que se ha convertido en una figura mediática.

Además, ante la insistencia de sus seguidores Merlano, dijo “es que yo veo que él le pone el waffle a todas, más bien ven y yo te pongo el waffle a ti”, entre emoticones de risas.

“¿De verdad ustedes pretenden que yo vaya hasta Cali a un local para que me ande manoseando y bailando un hombre tatuado y musculoso que me va a empujar un waffle hasta el fondo de la garganta con todas sus fuerzas y me va a chorrear toda la cara? Lo voy a pensar”, respondió Aida Merlano.

Sus seguidores exigen vídeo ante la invitación del mesero de “Severo Sinvergüenza” y su posible aceptación.

MÁS NOTICIAS:

¡Asco! Pareja encontró una presa no solicitada en su comida, ambos terminaron tomando antibióticos

¿Es imposible? Influencer ibaguereño reveló graciosos tips para mantener una relación en esta ciudad

Asqueroso: se masturbó en pleno bus frente a pasajera, que lo grabó y lo expuso por ‘viejo verde’