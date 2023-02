Jóvenes espinalunos recibieron skate park en la Villa Olímpica

Contenido Exclusivo

Los skaters espinalunos recibieron esta semana en la Villa Olímpica el nuevo Skate Park, un espacio de 1071 metros cuadrados en el que acondicionaron diferentes accesorios para la práctica de este deporte olímpico.



Según lo informado por la directora de Infraestructura, Ingrid Nataly Rodríguez Restrepo, la obra, cuyo valor fue de $2 mil 634 millones, se realizó con un convenio entre la Alcaldía y el Ministerio del Deporte.

“El parque cuenta con accesorios como quarter, una miniramp, dos quarter 3 de 1,5 metros de alto, un quarter 1 de 1,20 metros de alto, dos fun box, un double set y también hay gap semilleros.

“Además, la Alcaldía entrega no solo el espacio deportivo, sino varios componentes como el parqueadero, luminaria led, andenes perimetrales y el ornamento para embellecer el escenario deportivo”, indicó Ingrid Rodríguez.

Durante el discurso entregado a los deportistas espinalunos y familiares de estos, el alcalde Juan Carlos Tamayo Salas, recordó que de esta manera le cumple a los jóvenes que durante campaña le pidieron un escenario para poder practicar skateboarding.

“Este proyecto nace desde mi época de campaña, mientras compartía con unos jóvenes liderados por Camilo Ramírez, quien además hace parte de mi equipo de trabajo y practican este deporte desde hace mucho y que hoy, están aquí presentes... chicos ¡sí se pudo!”, resaltó Tamayo Salas.

Agregó, que nació cerca a la Villa Olímpica y venía al escenario a jugar, por lo que de ahí también buscó el esfuerzo económico para ampliar el lugar, pues espera inaugurar pronto la cancha de fútbol.

“Con esto no solo se cumple el compromiso a los jóvenes que practican skate, sino también con el municipio, para expandir las actividades deportivas y lograr que quienes practican esta disciplina no tengan que trasladarse a otra ciudad o batallar con quienes no comparten que estén en parques con sus patinetas día y noche haciendo sus acrobacias”, puntualizó el Mandatario.

Una de las madres de los muchachos agradeció por la obra y aseveró “me alegra saber que ya hay alternativas para este deporte, aplaudo a los jóvenes al no reindirse y alzar su voz para que se materializara este escenario, hoy cambian las improvisadas rampas de madera por un escenario, y demuestran que hay talento, esperamos tener campeonatos en Espinal”.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

Más noticias

– Nueva celebración ‘cafetera’ en el Tour UAE

– Rebaja de pena para los pijao: gran noticia para la hinchada Vinotinto y Oro luego de la polémica