El estratega tiene mucho por mejorar en su equipo: “Yo no voy a renunciar”, Hernán Torres

Hernán Torres Oliveros se desahogó. Con la victoria sobre Junior, y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, el entrenador del Deportes Tolima consiguió ratificar que seguirá en su puesto.

“Necesitábamos un triunfo. El equipo venía haciendo las cosas bien, pero lastimosamente no se nos daban los resultados. Requeríamos un partido de estos”, sostuvo el estratega al término del 1-0 sobre los ‘Tiburones’, en el estadio Manuel Murillo Toro.

El técnico reconoció que la situación en el Club “era muy difícil por todo lo que se estaba viviendo, no solamente el cuerpo técnico, sino todos los jugadores, ya que esto es una familia”.

Además, resaltó que “estábamos sintiéndolo (el mal momento deportivo), la verdad es esa. Si no decimos que no lo sentimos, sería una mentira. Sabíamos que estábamos siendo evaluados por todos ustedes (la prensa).

Incluso uno les da la razón a ustedes, ya que siempre esperan que el equipo gane, y eso no estaba pasando. Por eso uno tampoco puede ir en contra de sus conceptos e ideas”, agregó.

Precisamente, en ese instante, Torres señaló a un periodista y le comentó: “Creo que usted me dijo que ¿hasta cuándo Hernán Torres? En Pereira me lo dijo, ¿cierto? Pues la verdad, no sé hasta cuándo.

De igual manera, no porque ya gané creo que... No, porque la evaluación es cada partido, en cada juego. Por eso no se lo puedo contestar ahora que gané, ni tampoco cuando perdí, porque esto es fútbol, amigo”.

El ‘profe’ no paró en sus apreciaciones. Luego su discurso aumentó enérgicamente al asegurar que “yo no voy a renunciar, mis amigos. Trabajo muy duro como para dejar las cosas tiradas y no me gusta salir corriendo cuando la cosa se pone difícil, no. En ese aspecto, quiero clarificar ese tema, hoy que ganamos y cuando perdimos, siempre hablo de eso cuando me piden la renuncia.

¿Que la gente me va a coger a piedra, que me va a matar? Que me maten, pero no voy a renunciar. ¿Hasta cuándo Hernán Torres? Yo no sé, asumo que hasta cuando el dueño quiera y diga. El fútbol es eso, yo no voy a enojarme, si el equipo no funciona, ¿quién es el culpable? Para eso estamos los técnicos, para ponerle el pecho a la brisa”.

Con un poco de tranquilidad, teniendo en cuenta que se aseguraron seis partidos internacionales, y un importante ingreso económico a las arcas de la Institución por este logro, ahora el objetivo de Torres será recomponer el camino en el rentado nacional.

Esto le permitiría llegar en mejor forma a la Copa, cuyo sorteo es hasta el 27 de marzo, recordando que el Vinotinto y Oro quedó en el Bombo 2 junto con Defensa y Justicia, Guaraní, Red Bull Bragantino, Universitario, Botafogo, Newell’s y Palestino.

Deberá seguir trabajando bastante el DT, ya que sus dirigidos todavía no despliegan el fútbol que está acostumbrado a ver el hincha del Deportes Tolima. El rendimiento del equipo en cada partido es descendente, y culmina prácticamente pidiendo tiempo, o lo peor, quemándolo, una práctica que nunca ha sido usual en los ‘Pijaos’.

Así las cosas, ahora el objetivo es tomar un aire en la Liga, y qué mejor que este martes (6 p.m.) en el ‘Coloso de la 37’, ante La Equidad, un conjunto con el que solamente ha perdido una vez en sus últimas ocho confrontaciones.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

‘Copa de oxígeno’: El arquero William Cuesta terminó como la figura del compromiso

La lluvia acompañó la etapa de hoy: nuevos líderes en la Vuelta al Tolima

¡No aprenden! Atacaron el bus del Junior en Ibagué, antes de enfrentarse al Tolima